Infographic: Những mục tiêu nổi bật của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở

(Baohatinh.vn) - Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045 đặt ra nhiều chỉ tiêu định lượng, hướng tới mọi người dân đều được tiếp cận thông tin thiết yếu.
Những hội nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút trẻ tìm đến để chia sẻ những khúc mắc, tổn thương trong gia đình và tìm kiếm sự đồng cảm. Đằng sau những lời than phiền tưởng như đơn giản là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cùng những nguy cơ khi cảm xúc của trẻ được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.
Huy động cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) nỗ lực làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp người dân an cư và tiếp thêm động lực để họ vươn lên ổn định cuộc sống.
Từ những phản ánh rất cụ thể trong đời sống, i-HaTinh đang tạo nên một cách kết nối mới giữa người dân Hà Tĩnh và chính quyền. Mỗi vấn đề được tiếp nhận, xử lý kịp thời đã góp phần tạo dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân.
Những triệu chứng rối loạn tiểu tiện ở nam giới trung niên có thể cảnh báo các bệnh lý tuyến tiền liệt. Để chủ động phòng ngừa, bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.
Chủ động kiểm tra quá trình tham gia BHXH giúp người lao động nắm bắt tình trạng đóng BHXH của đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những khoảng thời gian chưa được ghi nhận để bảo vệ quyền lợi chính đáng.
Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.
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