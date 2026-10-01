Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Infographic: Những mục tiêu nổi bật của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở

Công Ngọc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045 đặt ra nhiều chỉ tiêu định lượng, hướng tới mọi người dân đều được tiếp cận thông tin thiết yếu.

thong-tin-co-so-2.png

Tin liên quan

Tags:

#lĩnh vực thông tin cơ sở #Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khi những tâm sự của trẻ tìm “chỗ trú” trên mạng xã hội

Khi những tâm sự của trẻ tìm “chỗ trú” trên mạng xã hội

Những hội nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút trẻ tìm đến để chia sẻ những khúc mắc, tổn thương trong gia đình và tìm kiếm sự đồng cảm. Đằng sau những lời than phiền tưởng như đơn giản là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cùng những nguy cơ khi cảm xúc của trẻ được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.
Kỳ Xuân tranh thủ tối đa nguồn lực làm nhà ở cho người nghèo

Kỳ Xuân tranh thủ tối đa nguồn lực làm nhà ở cho người nghèo

Huy động cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa các nguồn lực, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) nỗ lực làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp người dân an cư và tiếp thêm động lực để họ vươn lên ổn định cuộc sống.
Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình

Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình

Dù bạo lực gia đình tại Hà Tĩnh đã giảm đáng kể, những góc khuất âm ỉ vẫn tồn tại. Việc nhận diện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm là chìa khóa để giữ gìn mái ấm an toàn, bình yên.
i-HaTinh, từ phản ánh đến niềm tin

i-HaTinh, từ phản ánh đến niềm tin

Từ những phản ánh rất cụ thể trong đời sống, i-HaTinh đang tạo nên một cách kết nối mới giữa người dân Hà Tĩnh và chính quyền. Mỗi vấn đề được tiếp nhận, xử lý kịp thời đã góp phần tạo dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!