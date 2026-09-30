Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội. Ảnh: Nguyên Bảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh (hay còn gọi hội phụ huynh), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11 và thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

Theo điều lệ, ban đại diện cha mẹ học sinh gồm: ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp và ban đại diện cha mẹ học sinh trường, được tổ chức và hoạt động theo quy định của điều lệ.

Điều lệ cũng nêu rõ: ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường không phải là cấp trên của ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp.

Những việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm

Theo điều lệ, ban đại diện cha mẹ học sinh không được can thiệp vào tổ chức bộ máy, quản trị, quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục.

Không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng danh nghĩa để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động; sử dụng hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ không đúng mục đích; lợi dụng hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Không phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh vì việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động, hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh...

Nhiệm vụ của ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp

Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp có nhiệm vụ tập hợp, đại diện và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh trong nhóm, lớp.

Phối hợp với giáo viên phụ trách nhóm, lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh theo quy định.

Hỗ trợ trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với giáo viên phụ trách nhóm, lớp, giáo viên chủ nhiệm và cơ sở giáo dục.

Phối hợp thực hiện các hoạt động có sự tham gia của cha mẹ học sinh theo kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục.

Báo cáo kết quả hoạt động với hội nghị cha mẹ học sinh nhóm, lớp.