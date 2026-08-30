Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Ở nhiều vùng nông thôn Hà Tĩnh, nhu cầu cho trẻ làm quen, học tiếng Anh đang ngày càng được phụ huynh quan tâm. Dù phải cân đối nhiều khoản chi trong gia đình, không ít cha mẹ vẫn cố gắng sắp xếp để con được tiếp cận tiếng Anh từ những năm đầu tiểu học, thậm chí từ bậc mầm non. Đặc biệt, các lớp học có giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy được nhiều phụ huynh lựa chọn, với mong muốn tạo thêm môi trường để trẻ nghe, nói và thực hành tiếng Anh thường xuyên.

Giáo viên nước ngoài giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ Galaxy Cẩm Xuyên.

Chị Nguyễn Thị Tâm (xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Mỗi tháng, gia đình phải chi khoảng 3 triệu đồng cho việc học tiếng Anh của cháu. Gia đình tôi kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, kinh tế không mấy dư dả nhưng vẫn cố gắng cho cháu theo học. Tôi cũng quan tâm những lớp có giáo viên nước ngoài để con được làm quen với việc nghe và nói trực tiếp với người bản địa, khi trẻ đã quen với việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thì sau này học nâng cao sẽ thuận lợi hơn”.

Cùng với nhu cầu học ngày càng đa dạng, phụ huynh cũng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng chương trình, cách tổ chức lớp học và cơ hội để con được thực hành ngoại ngữ.

Chị Lê Thanh Nga (phường Thành Sen) cho hay: “Con tôi năm nay 6 tuổi và đã theo học tại Trung tâm Anh ngữ Galaxy Hà Tĩnh được 1 năm. Ban đầu, tôi cho con làm quen với tiếng Anh để nghe, nói và tự tin hơn khi giao tiếp. Thấy cháu thích học, gia đình tiếp tục cho con theo học và định hướng thi các chứng chỉ Cambridge phù hợp với lứa tuổi. Bố mẹ luôn đồng hành, động viên để con có mục tiêu phấn đấu nhưng không tạo áp lực trong quá trình học”.

﻿ Giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ Global theo sát từng học sinh và điều chỉnh những lỗi sai trong quá trình học.

Theo các phụ huynh, việc đưa giáo viên nước ngoài vào các lớp học cho trẻ nhỏ cũng được xem là một hình thức tăng trải nghiệm sử dụng ngôn ngữ. Điểm khác biệt không nằm ở việc trẻ chỉ được nghe tiếng Anh từ người bản địa, mà còn ở việc các em phải chủ động quan sát, nghe hiểu, phản hồi và điều chỉnh cách sử dụng ngôn ngữ trong những tình huống giao tiếp trực tiếp.

Thông qua phiên dịch, cô DOREEN MARIAMA ASARE (giáo viên quốc tịch Ghana, dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ Global - xã Lộc Hà) cho biết: Trẻ nhỏ thường bắt nhịp khá nhanh với tiếng Anh khi được tiếp xúc thường xuyên. Những buổi đầu, một số em còn e dè, chưa quen với việc nghe và trả lời trực tiếp bằng tiếng Anh, nhưng sau một thời gian các em dần chủ động hơn. Tôi nhận thấy những em được khuyến khích sử dụng tiếng Anh thường xuyên sẽ phản xạ tự nhiên hơn, không quá phụ thuộc vào việc dịch từng câu sang tiếng Việt. Với trẻ nhỏ, điều quan trọng là tạo được sự hứng thú để các em muốn nghe, muốn nói và duy trì việc sử dụng tiếng Anh trong quá trình học.

Trung tâm IELTS Mentor (đường Hàm Nghi, phường Thành Sen) hiện có hơn 200 học sinh, trong đó, học sinh mầm non và tiểu học hiện chiếm khoảng 70%. Các lớp được phân chia theo độ tuổi và trình độ, một số lớp có giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy.

﻿ Học ngoại ngữ từ sớm giúp trẻ hình thành nền tảng, song cần được sắp xếp thời gian học tập hợp lý, phù hợp với lứa tuổi.

Ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Trung tâm IELTS Mentor cho biết: “Sự gia tăng số lượng học sinh ở nhóm tuổi mầm non, tiểu học đang đặt ra yêu cầu khác trong việc tổ chức đào tạo. Chúng tôi phải phân chia lớp theo độ tuổi và trình độ đầu vào, đồng thời điều chỉnh thời lượng, nội dung bài học để phù hợp với khả năng tập trung của trẻ. Với những lớp có giáo viên nước ngoài, trung tâm cũng chú trọng bố trí thời gian để học sinh được tương tác trực tiếp, thay vì chỉ nghe giảng. Qua thực tế tuyển sinh, nhóm học viên nhỏ tuổi đang chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng số học sinh của trung tâm”.

Với nhiều gia đình, khoản chi cho việc học ngoại ngữ không chỉ nhằm cải thiện kết quả một môn học mà còn là sự chuẩn bị cho những chặng đường học tập phía trước. Tuy nhiên, phía sau quyết định đầu tư vẫn là bài toán về một lộ trình phù hợp, vừa sức và có thể duy trì lâu dài, để việc học ngoại ngữ thực sự trở thành nền tảng cho trẻ thay vì tạo thêm áp lực.