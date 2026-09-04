Bộ GD&ĐT yêu cầu dừng thi học sinh giỏi cấp nào?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn 5922/BGDĐT-GDPT, yêu cầu các sở GD&ĐT rà soát, cắt giảm những cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian không thực sự cần thiết trong cơ sở giáo dục.

Theo công văn, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo, tổ chức rà soát và cắt giảm các cuộc thi, hội thi không thực sự cần thiết trong cơ sở giáo dục.

Mục tiêu được Bộ nêu rõ là giảm những cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và thủ tục hành chính không cần thiết để tăng thời gian, nguồn lực cho hoạt động dạy học, chăm sóc, giáo dục học sinh và sinh hoạt chuyên môn.

Qua đó, ngành giáo dục hướng tới giảm áp lực, giảm hình thức, tăng chất lượng, hiệu quả và tính thực chất trong quản lý, hoạt động giáo dục; đồng thời góp phần chống bệnh thành tích, xây dựng môi trường học tập, vui chơi lành mạnh, an toàn, phù hợp lứa tuổi.

Đáng chú ý, với học sinh, một thay đổi lớn là không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã. Tuy nhiên, quy định này có ngoại lệ. Trường hợp nhà trường tổ chức thi để phát hiện, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi do cấp trên tổ chức, chẳng hạn kỳ thi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia, thì vẫn được thực hiện.

Việc tổ chức này phải thiết thực, khách quan, phù hợp, không gây áp lực cho học sinh.

Đối với kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa do Sở GD&ĐT tổ chức cần bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng, góp phần phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; không mở rộng đối tượng, quy mô, số vòng thi hoặc nội dung không cần thiết.

Đối với các cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp tổ chức cần rà soát, lựa chọn những cuộc thi thực sự cần thiết, có nội dung phù hợp với chương trình giáo dục, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và điều kiện thực tế; không huy động kinh phí, không gây áp lực tham gia đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, TPHCM trong một tiết học hoạt động trải nghiệm (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động giao lưu, sân chơi về tiếng Anh, STEM/STEAM, trải nghiệm, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục thể thao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hoạt động phù hợp khác theo tinh thần vui tươi, tự nguyện, thiết thực; không biến thành kỳ thi, không sử dụng kết quả, số lượng giải thưởng, thành tích làm căn cứ đánh giá chất lượng, kết quả dạy học hoặc thi đua.

Không chỉ học sinh, giáo viên cũng được giảm áp lực từ những cuộc thi, hồ sơ và thủ tục không cần thiết. Tại Công văn 5922/BGDĐT-GDPT, Bộ GD&ĐT yêu cầu cắt giảm các cuộc thi, hội thi; giảm hồ sơ, sổ sách, hội họp và các báo cáo trung gian, qua đó dành thêm thời gian, nguồn lực cho giáo viên tập trung vào chuyên môn, dạy học và hỗ trợ học sinh.

Động thái cắt giảm các cuộc thi của Bộ GD&ĐT được đặt trong yêu cầu lớn hơn về đổi mới giáo dục theo hướng thực chất, giảm hình thức, chống bệnh thành tích.

Mới đây, tại Chỉ thị số 31/CT-TTg về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp tục tăng cường kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ; Xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính, thực chất, đồng thời có giải pháp cụ thể để khắc phục bệnh thành tích trong dạy, học và kiểm tra, đánh giá.

Bộ GD&ĐT cũng được giao chỉ đạo, hướng dẫn địa phương rà soát, cắt giảm các kỳ thi, cuộc thi không cần thiết, giảm áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.