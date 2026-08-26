Hà Tĩnh tạo nền tảng để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai

Ở bậc mầm non, việc làm quen với tiếng Anh được tổ chức theo hướng nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Tại Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen), trẻ được nghe, nói, hát, chơi và vận động bằng tiếng Anh. Những hoạt động ngoại khóa cũng tạo cơ hội để các em vận dụng từ vựng, câu lệnh đơn giản vào những tình huống quen thuộc, từng bước hình thành phản xạ ngôn ngữ và sự tự tin khi giao tiếp.

Giờ học tiếng Anh tại Trường Mầm non Bắc Hà, phường Thành Sen

Cô giáo Dương Thị Huế, Trường Mầm non Bắc Hà cho biết: “Để hoạt động làm quen với tiếng Anh trở nên vui vẻ, tự nhiên, giáo viên cần biến mỗi giờ học thành một giờ chơi. Trẻ được tiếp cận tiếng Anh qua bài hát, trò chơi, hoạt động vận động hay những câu chuyện gần gũi. Sự động viên, khích lệ cũng giúp trẻ mạnh dạn tham gia và hình thành niềm yêu thích tiếng Anh ngay từ những năm đầu đời”.

Môi trường ngoại ngữ cũng được nối dài từ trường học đến gia đình. Với em Nguyễn Trần Minh Thư, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen), tiếng Anh đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình học tập. Hai năm liền đạt giải học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh, Minh Thư đã chinh phục IELTS 8.0 từ khi học lớp 7.

Từ những cuốn sách, truyện, video tiếng Anh đến các trò chơi tự thiết kế, Minh Thư cùng các em trong gia đình tạo nên một “góc tiếng Anh” ngay tại nhà. Các thành viên cùng trò chuyện, đặt câu hỏi, ghi nhớ từ mới và sử dụng ngoại ngữ trong những tình huống quen thuộc.

Minh Thư chia sẻ: “Em và các em thường cùng nhau xem video, xem phim hoặc đọc truyện bằng tiếng Anh. Qua đó, chúng em vừa mở rộng vốn từ, vừa tích lũy thêm kiến thức. Em luôn cho rằng tự học là nền tảng quan trọng, vì vậy chúng em cố gắng nuôi dưỡng sự tò mò, chủ động khám phá và phát huy tính sáng tạo để việc học hiệu quả, thú vị hơn”.

Em Nguyễn Trần Minh Thư cùng các em của mình tự ôn luyện tiếng Anh tại nhà.

Câu chuyện của Minh Thư cũng phản ánh định hướng mà ngành giáo dục Hà Tĩnh đang hướng tới: tạo môi trường để học sinh sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên trong học tập và cuộc sống.

Theo kế hoạch năm học 2026-2027, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh hướng tới xây dựng “hệ sinh thái ngôn ngữ” trong các cơ sở giáo dục, tạo môi trường để học sinh được nghe, nói và sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Cùng với việc mở rộng dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2 tại các trường đủ điều kiện, các hoạt động như câu lạc bộ, góc đọc sách, ngày hội ngôn ngữ, giao lưu và sân chơi tiếng Anh sẽ được tăng cường.

Giáo viên Trường Tiểu học Thạch Long, xã Thạch Hà tập giao tiếp bằng tiếng Anh.

Để mục tiêu ấy đi vào thực chất, mỗi nhà trường cũng đang chủ động xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên cho giáo viên và học sinh.

Tại Trường Tiểu học Thạch Long, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên được xác định là nhiệm vụ thường xuyên.

Cô giáo Dương Thị Hồng Thương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Long cho biết: “Nhà trường triển khai kế hoạch xuyên suốt năm học; ít nhất mỗi tháng tổ chức một chuyên đề hoặc hoạt động thực hành nhằm củng cố kiến thức, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh và tạo môi trường để giáo viên tự tin giao tiếp, vận dụng ngoại ngữ trong công việc và đời sống”.

Các chuyên đề, tập huấn giúp đội ngũ giáo viên nâng cao sử dụng tiếng Anh trong từng tiết học.

Trong lộ trình thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Hà Tĩnh giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045, địa phương đang tập trung đầu tư đội ngũ, cơ sở vật chất, phương pháp và công nghệ. Năm 2027, dự kiến Hà Tĩnh sẽ tuyển khoảng 30 giáo viên tiếng Anh tiểu học, đầu tư khoảng 50 phòng học ngoại ngữ chuyên dụng, tiếp tục bồi dưỡng giáo viên và mở rộng dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2 tại các trường đủ điều kiện.

Ông Phan Văn Sâm - Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Để triển khai hiệu quả đề án, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Nhà trường cần tạo môi trường thuận lợi, khơi dậy niềm yêu thích và năng lực sử dụng tiếng Anh; gia đình cần đồng hành, tạo thêm cơ hội để học sinh thực hành, giao tiếp và phát triển năng lực ngoại ngữ”.

Đội ngũ giáo viên nước ngoài hỗ trợ và nâng cao việc dạy học tiếng Anh.

Từ những lời chào đầu ngày trong lớp mầm non, những giờ sinh hoạt câu lạc bộ, góc đọc sách tiếng Anh đến những cuộc trò chuyện nhỏ trong mỗi gia đình, ngoại ngữ đang dần trở thành một phần của đời sống học đường ở Hà Tĩnh. Hành trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai không chỉ hướng tới việc học tốt một môn học, mà còn mở rộng cánh cửa để học sinh tự tin giao tiếp, tiếp cận tri thức và sẵn sàng hội nhập trong tương lai.