Đầu tư hơn 150 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường liên xã miền núi

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian dài xuống cấp trầm trọng, tuyến đường ĐH.63 đi qua địa phận 2 xã Kim Hoa – Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) sắp được đầu tư nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng.
Mặt đường xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi, một số đoạn gần như hư hỏng hoàn toàn. Vào mùa mưa, đường lầy lội, trơn trượt, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn; mùa nắng, bụi đất từ mặt đường cùng hoạt động vận chuyển vật liệu khiến cuộc sống của các hộ dân hai bên tuyến bị ảnh hưởng.
Tuyến đường còn có lượng lớn xe tải vận chuyển đá từ 3 mỏ khoáng sản. Lưu lượng phương tiện lớn trong thời gian dài cũng khiến mặt đường tiếp tục xuống cấp, đồng thời phát sinh bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng đến khu dân cư dọc tuyến.
Tuyến đường ĐH.63 vừa được UBND tỉnh phê duyệt nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành tuyến đường vào năm 2028.
Theo thiết kế, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 6m, lề đường mỗi bên rộng 0,75m. Tại các nút giao đầu tuyến với quốc lộ 8, cuối tuyến với quốc lộ 281 và một số đoạn đào sâu, nền đường được mở rộng lên 9m theo phương án thiết kế.
Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xã Kim Hoa đã thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng. Trong đó có 2 tổ, gồm tổ kiểm đếm tài sản và tổ kiểm đếm đất nông nghiệp. Đến nay, 2 tổ đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Địa phương đang tiếp tục kiểm đếm, đối chiếu, rà soát lại các nội dung liên quan để hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Người dân đều đồng thuận, phấn khởi và mong muốn dự án sớm được triển khai.
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