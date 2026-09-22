Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Trao phao cứu sinh, cờ Tổ quốc cho ngư dân Hà Tĩnh

Anh Tấn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam 2026, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã trao 150 phao cứu sinh, 120 cờ Tổ quốc cùng nhiều phần quà cho ngư dân, thuyền viên tại khu vực cảng biển.

Hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, chiều 22/9, tại khu vực thi công dự án Bến cảng Sơn Dương, phường Vũng Áng, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trao tặng phao cứu sinh, cờ Tổ quốc cho ngư dân, thuyền viên hoạt động tại khu vực cảng biển Hà Tĩnh.

bqbht_br_3a.jpg
Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương trao tặng phao cứu sinh, tờ rơi tuyên truyền cho thuyền viên, ngư dân.
bqbht_br_2a.jpg
Các lực lượng trao tặng cờ Tổ quốc cho thuyền viên, ngư dân và các chủ phương tiện hoạt động trong khu vực cảng biển.

Tại đây, các lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn hàng hải trong hoạt động thi công công trình; hướng dẫn thuyền viên, ngư dân và chủ phương tiện thực hiện các quy định về an toàn, phòng ngừa tai nạn, sự cố trên biển.

bqbht_br_1a.jpg
Các lực lượng cũng trao 150 phao cứu sinh cho các đơn vị.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 120 cờ Tổ quốc, 150 phao cứu sinh, 15 phần quà trị giá 3 triệu đồng cùng hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền cho thuyền viên, ngư dân và các chủ phương tiện hoạt động trong khu vực cảng biển.

bqbht_br_4a.jpg
Các phao cứu sinh, cờ Tổ quốc được trao cho các đơn vị đang thi công trong khu vực cảng biển.

Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng bảo đảm an toàn hàng hải cho người dân, mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết giữa lực lượng chức năng với ngư dân, thuyền viên trong bảo đảm an toàn hoạt động hàng hải.

Trong khuôn khổ chương trình, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức thu gom, phân loại rác thải, vệ sinh khu vực bờ biển thuộc phạm vi thi công dự án Bến cảng Sơn Dương, góp phần xây dựng môi trường cảng biển an toàn, xanh, sạch.

Tin liên quan

Tags:

#ngư dân #trao phao cứu sinh

Chủ đề An sinh xã hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật "vào mùa"

Các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật "vào mùa"

Tết Trung thu cận kề cũng là lúc các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật “vào mùa”. Những ngày này, thành viên trong đội tranh thủ luyện tập, chuẩn bị trang phục, sẵn sàng cho những đêm hội trăng rằm.
Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.
Vinamilk Sure đồng hành cùng người cao tuổi chủ động sống khỏe

Vinamilk Sure đồng hành cùng người cao tuổi chủ động sống khỏe

Hơn 2.000 người cao tuổi cùng hòa mình trong màn đồng diễn tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim”. Đồng hành cùng chương trình, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure mang đến các hoạt động tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, tiếp tục hành trình nhiều năm cùng người cao tuổi sống khỏe, sống vui và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng đáng quý của cuộc đời.
Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!