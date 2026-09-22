Trao phao cứu sinh, cờ Tổ quốc cho ngư dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam 2026, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã trao 150 phao cứu sinh, 120 cờ Tổ quốc cùng nhiều phần quà cho ngư dân, thuyền viên tại khu vực cảng biển.
Hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, chiều 22/9, tại khu vực thi công dự án Bến cảng Sơn Dương, phường Vũng Áng, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trao tặng phao cứu sinh, cờ Tổ quốc cho ngư dân, thuyền viên hoạt động tại khu vực cảng biển Hà Tĩnh.
Tại đây, các lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn hàng hải trong hoạt động thi công công trình; hướng dẫn thuyền viên, ngư dân và chủ phương tiện thực hiện các quy định về an toàn, phòng ngừa tai nạn, sự cố trên biển.
Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 120 cờ Tổ quốc, 150 phao cứu sinh, 15 phần quà trị giá 3 triệu đồng cùng hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền cho thuyền viên, ngư dân và các chủ phương tiện hoạt động trong khu vực cảng biển.
Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng bảo đảm an toàn hàng hải cho người dân, mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết giữa lực lượng chức năng với ngư dân, thuyền viên trong bảo đảm an toàn hoạt động hàng hải.
Trong khuôn khổ chương trình, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức thu gom, phân loại rác thải, vệ sinh khu vực bờ biển thuộc phạm vi thi công dự án Bến cảng Sơn Dương, góp phần xây dựng môi trường cảng biển an toàn, xanh, sạch.
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