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Xã hội

Lộc Hà tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo

Tiến Dũng
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(Baohatinh.vn) - Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ làm công tác giảm nghèo ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) nắm vững quy trình, quy định, phương pháp để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo.

Sáng 18/9, UBND xã Lộc Hà tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Tham gia tập huấn có khoảng 120 cán bộ thôn và cán bộ các phòng, ban, đoàn thể xã.

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Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở xã Lộc Hà tham gia tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, các thành phần tham gia được hướng dẫn, nâng cao kỹ năng, năng lực thực hiện những nội dung quan trọng trong Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; các văn bản về hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025.

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Lãnh đạo Phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà trực tiếp hướng dẫn cách rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các quy định hiện hành.

Các thành phần tham gia tập huấn cũng được hướng dẫn thực hiện Nghị định 351/2025/NĐ-CP, ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030; Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27/5/2026 của Bộ NN&MT hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030.

Ngoài ra, ban tổ chức hướng dẫn các thành phần tham gia triển khai Kế hoạch số 159/KH-UBND, ngày 20/8/2026 của UBND xã Lộc Hà về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 và giai đoạn 2027 - 2030 trên địa bàn.

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Ông Trần Phi Long - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà phát biểu, giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo từ xã đến thôn ở Lộc Hà được củng cố kiến thức, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Qua đó, bảo đảm quá trình thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, sát thực tế đời sống người dân, tạo cơ sở triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Năm 2026 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác giảm nghèo khi địa phương thực hiện rà soát trong thời điểm chuyển tiếp giữa hai giai đoạn chuẩn nghèo. Khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung mới đòi hỏi cán bộ trực tiếp thực hiện phải thống nhất cách hiểu và cách làm. Vì vậy, tập huấn là dịp để trao đổi, tháo gỡ những vấn đề có thể phát sinh từ thực tiễn, hạn chế sai sót trong quá trình triển khai, qua đó bảo đảm kết quả rà soát có căn cứ, phản ánh sát tình hình đời sống người dân.

Đây là nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, vì vậy, cán bộ làm công tác giảm nghèo phải đề cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát từng địa bàn, từng hộ gia đình. Quá trình rà soát cần tuân thủ đầy đủ các bước, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, khách quan; không bỏ sót hộ thực sự khó khăn, cũng không xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo sai quy định. Đối với những trường hợp có biến động hoặc thông tin chưa rõ, phải chủ động kiểm tra, xác minh; đồng thời kịp thời trao đổi để thống nhất cách xử lý.

Ông Trần Phi Long - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà

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Chủ đề Vì người nghèo

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