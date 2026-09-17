Phân bổ hơn 9,8 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho người dân

(Baohatinh.vn) - Chương trình trao mô hình sinh kế cho người dân sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh triển khai trong tháng 10/2026, góp phần giúp người nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
Ban Vận động cứu trợ tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, phân bổ Quỹ Cứu trợ tỉnh số tiền hơn 9,8 tỷ đồng để hỗ trợ 817 mô hình sinh kế phát triển sản xuất cho các đối tượng nêu trên; mức hỗ trợ 12 triệu đồng/ mô hình.
Nguồn kinh phí này được chuyển vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của các xã, phường. Các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp triển khai hỗ trợ cho các đối tượng hưởng lợi trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn; hoàn thành trao hỗ trợ trước ngày 15/10/2026.
Các hộ dân được nhận hỗ trợ từ chương trình phải có đủ điều kiện về nhân lực, chuồng trại, đất đai, mặt bằng hoặc các điều kiện cần thiết khác phù hợp với mô hình đăng ký; có kiến thức hoặc được hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh.
Ngoài ra, các hộ tham gia chương trình phải là những hộ chưa được hỗ trợ mô hình từ các chương trình, đề án, chính sách của Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức khác trong vòng 3 năm trở lại đây.
Các hộ cũng phải cam kết quản lý, duy trì và phát triển mô hình ít nhất 5 năm; sử dụng đúng mục đích nguồn hỗ trợ, bảo đảm hiệu quả, bền vững, không tự ý chuyển nhượng, bán hoặc bỏ mô hình. Trong quá trình thực hiện, các hộ có trách nhiệm báo cáo khó khăn, rủi ro phát sinh và phối hợp kiểm tra, giám sát theo quy định.
Chương trình hỗ trợ mô hình sinh kế là một trong những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Xem quyết định và danh sách cụ thể số lượng mô hình sinh kế phân bổ của các địa phương tai-day.pdf
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