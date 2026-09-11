Bữa ăn bán trú tại Hà Tĩnh: Kiểm soát bằng trách nhiệm, không dừng ở thực hiện đúng quy trình

Bữa ăn bán trú không chỉ được đủ chất, an toàn mà còn phải công khai, minh bạch.

Sau sáp nhập, Trường Mầm non Bắc Hồng Lĩnh (phường Bắc Hồng Lĩnh) có 3 điểm trường với 1.016 trẻ. Năm học 2026-2027, 100% trẻ được tổ chức ăn bán trú tại trường. Theo đơn vị, số lượng học sinh tăng, tổ chức ăn bán trú ở nhiều điểm trường nên công tác quản lý, kiểm soát bữa ăn đặt ra yêu cầu cao hơn chặt chẽ hơn.

Theo nhà trường, trước đây thực đơn bữa ăn đã được công khai tới phụ huynh. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo mới, từ năm học 2026 - 2027, việc công khai được mở rộng từ đơn vị cung cấp, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng đến thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của trẻ. Thông tin được cập nhật qua bảng tin, website, trang Facebook của trường và các nhóm liên lạc trên Zalo, tạo điều kiện để phụ huynh theo dõi, giám sát ngay từ khâu đầu vào đến suất ăn được đưa tới trẻ.

Cô Nguyễn Thị Huyền Trang - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Nhà trường xác định tổ chức ăn bán trú là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trực tiếp với sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Thực phẩm sử dụng đều tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng và tuyệt đối không sử dụng đồ đông lạnh. Nhà trường cũng chú trọng kiểm soát sức khỏe của đội ngũ cô nuôi để bảo đảm an toàn trong quá trình chế biến”.

Trường mầm non Bắc Hồng Lĩnh công khai thông tin về bữa ăn bán trú.

Không chỉ nhà trường, chính quyền địa phương cũng tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu năm học, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh đã làm việc với nhà trường về các nội dung liên quan đến tổ chức bếp ăn bán trú, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh làm việc với Ban Giám hiệu Trường Mầm non Bắc Hồng Lĩnh.

Tại Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên (phường Thành Sen), bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình kiểm thực ba bước, từ kiểm soát nguyên liệu đầu vào, quá trình chế biến đến trước khi đưa suất ăn tới trẻ. Các công đoạn đều được diễn ra riêng biệt, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Từ sáng sớm, thành viên Ban Giám hiệu cùng nhân viên y tế trực tiếp kiểm tra nguyên liệu, đối chiếu thông tin về nguồn gốc, chất lượng thực phẩm và nhà cung cấp trước khi đưa vào chế biến.

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên trực tiếp kiểm tra khâu nhập thực phẩm.

Thực đơn của trẻ tại nhà trường cũng được xây dựng theo độ tuổi, thay đổi theo tuần, điều chỉnh theo mùa, đồng thời kiểm soát định lượng và cơ cấu khẩu phần phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ.

Bà Hà Thị Tuyết Nhung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên cho biết: “Nhà trường luôn sẵn sàng để phụ huynh học sinh tham gia giám sát từ nguồn thực phẩm đầu vào, quá trình chế biến, chia suất ăn đến kiểm tra khu vực bếp. Phụ huynh cũng có thể trực tiếp tham gia kiểm chứng, đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên và học sinh. Qua đó, nhà trường và phụ huynh cùng chia sẻ trách nhiệm, tăng cường giám sát và đồng hành trong việc bảo đảm mỗi bữa ăn của trẻ an toàn, đủ dinh dưỡng và chất lượng”.

Bếp ăn của Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên được tổ chức theo quy trình chặt chẽ.

Công khai bữa ăn vì thế không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin, mà còn mở thêm một kênh giám sát trực tiếp từ phụ huynh. Chị Đặng Thị Hạnh (phường Hà Huy Tập) chia sẻ: “Gia đình tôi có con đang học tại Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên. Trẻ nhỏ sức đề kháng còn hạn chế, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện nên tôi đặc biệt quan tâm đến an toàn và chất lượng mỗi bữa ăn. Việc nhà trường chủ động công khai thực đơn, nguồn gốc nguyên liệu giúp chúng tôi biết con mình được ăn gì, thực phẩm được chuẩn bị như thế nào. Được trực tiếp theo dõi, giám sát như vậy, tôi cũng yên tâm hơn khi gửi con ở trường”.

Bên cạnh những trường đã tổ chức bán trú, một số cơ sở giáo dục đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa bếp ăn vào hoạt động. Thầy Thái Biên Cương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Viết Thứ (xã Cẩm Bình) cho biết: “Sau sáp nhập, nhà trường có 3 phân hiệu. Năm học 2026-2027, trường tổ chức ăn bán trú tại phân hiệu 3 ở thôn Đông Yên với khoảng 150 học sinh. Hiện các hạng mục liên quan đang được gấp rút hoàn thiện, từ cơ sở vật chất, khu vực chế biến đến các điều kiện bảo đảm an toàn. Nhà trường đặt yêu cầu an toàn, chất lượng bữa ăn và công khai, minh bạch thông tin lên hàng đầu, phấn đấu đưa bếp ăn vào hoạt động từ giữa tháng 10/2026”.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trần Viết Thứ (xã Cẩm Bình) kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho bếp ăn bán trú tại phân hiệu 3.

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, sau sáp nhập các cơ sở giáo dục, toàn tỉnh có 70 trường mầm non công lập, 22 trường mầm non tư thục, 56 trường tiểu học và 4 trường THPT tổ chức ăn bán trú. Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, năm học 2026-2027, công tác tổ chức bán trú tại trường chính, phân hiệu và điểm trường phải bảo đảm đồng bộ, an toàn; các khoản thu - chi liên quan đến bữa ăn phải được công khai, minh bạch. Các cơ sở giáo dục phải lựa chọn đơn vị cung ứng có đầy đủ hồ sơ pháp lý, bảo đảm nguồn gốc thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ các khâu từ tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến đến chia suất ăn...

Khi nhà trường chủ động công khai, phụ huynh được tham gia giám sát và cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, sẽ là nền tảng để bảo đảm cho trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển toàn diện.