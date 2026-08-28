Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Anh Thư
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sáng 28/8, hơn 365.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rộn ràng tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Các nhà trường đã khẩn trương ổn định nếp sống học đường, quán triệt nội quy, phổ biến kế hoạch học tập và trang bị kiến thức an toàn giao thông trước ngày khai giảng 5/9.

bqbht_br_17.jpg
Cùng với học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh, sáng nay, gần 1.400 học sinh Trường Mầm non Can Lộc (xã Can Lộc) đã trở lại trường.
bqbht_br_16.jpg
bqbht_br_18.jpg
Trường học đã được trang hoàng rực rỡ chào đón phụ huynh, học sinh.
bqbht_br_15.jpg
Các em vui mừng gặp lại cô giáo.
bqbht_br_129.jpg
bqbht_br_125.jpg
Cũng trong sáng nay, gần 300 học sinh Trường Mầm non Thạch Long (xã Thạch Hà) cũng háo hức trở lại trường sau kỳ nghỉ hè.
bqbht_br_22.jpg
bqbht_br_24.jpg
Không khí tựu trường của giáo viên, học sinh, phụ huynh Trường Mầm Non Hương Sơn (xã Hương Sơn).
bqbht_br_128.jpg
bqbht_br_126.jpg
bqbht_br_19.jpg
Lớp học đã rộn ràng lời ca, tiếng hát.
bqbht_br_116.jpg
Cùng với hơn 136.000 học sinh tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh, sáng nay hơn 2.300 học sinh Trường Tiểu học Gia Hanh (xã Gia Hanh) cũng đã chính thức tựu trường.
115.jpg
114.jpg
112.jpg
Sau phần nghi thức chào cờ, các em được hoà mình vào hoạt động vui chơi, tạo không khí hào hứng trước thềm năm học mới.
111.jpg
Sau kỳ nghỉ hè, sáng nay học sinh tất cả các khối, lớp ở Trường Tiểu học Phúc Trạch (xã Phúc Trạch) cũng đã hân hoan trở lại mái trường thân yêu.
bqbht_br_121.jpg
bqbht_br_119.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Can Lộc (xã Can Lộc) sớm ổn định nền nếp học tập ngay trong buổi đầu trở lại.
bqbht_br_130.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Mai Phụ (xã Mai Phụ) với niềm vui gặp lại cô giáo, bạn bè.
bqbht_br_132.jpg
Khí thế chào mừng năm học mới đã hiện hữu trong từng lớp học.
bqbht_br_117.jpg
Sáng nay, học sinh Trường THCS Can Lộc (xã Can Lộc) cũng đã tập trung, nghe các thầy cô giáo phổ biến nội quy, quy chế trường học
bqbht_br_122.jpg
Học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen) nghe phổ biến, giáo dục pháp luật ngay trong ngày tựu trường.
bqbht_br_20.jpg
Cô trò Trường THCS Mỹ Châu (Lộc Hà) trong ngày hội ngộ.
bqbht_br_123.jpg
bqbht_br_124.jpg

Cũng trong sáng nay, học sinh các khối lớp 10, 11 Trường THPT Phan Đình Phùng cũng đã háo hức đến trường, gặp lại bạn bè, thầy cô và ổn định nền nếp chuẩn bị cho năm học mới.
bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_14.jpg
Sau giờ tập trung, học sinh Trường THPT Can Lộc cũng đã về lớp nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến các hoạt động chuẩn bị cho lễ khai giảng.
12.jpg
Trong sáng hôm nay, Trường THPT Kỳ Anh cũng đã tổ chức trao thưởng cho học sinh giỏi tỉnh, đây là động lực để các em bước vào năm học mới với khí thế mới.

Theo khung kế hoạch, hôm nay, hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh chính thức tựu trường, bắt đầu năm học 2026-2027. Trong những ngày đầu năm học, các nhà trường tổ chức gặp mặt, ổn định lớp học; phổ biến nội quy, quy định, hướng dẫn học sinh làm quen với môi trường học tập mới. Nhiều hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, giúp học sinh, nhất là học sinh đầu cấp, nhanh chóng hòa nhập và hình thành nền nếp. Đây cũng là năm học có nhiều đổi mới đối với giáo dục Hà Tĩnh, trong bối cảnh mạng lưới trường lớp được sắp xếp, cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư và các nhà trường chủ động chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học.

Trước đó, thực hiện theo kế hoạch năm học, các nhà trường đã đón hơn 67.500 học sinh các khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường sớm từ ngày 24/8.

Tin liên quan

Tags:

#Học sinh Hà Tĩnh #Học sinh tựu trường #Hà Tĩnh 24 giờ

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh không chỉ mở đầu hành trình học tập mới mà còn đánh dấu bước vận hành chính thức của nhiều trường học sau sắp xếp.
Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.
Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo động lực để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo động lực để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt

Chúc mừng các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các nhà trường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.
Khoảnh khắc rạng rỡ ngày khai giảng

Khoảnh khắc rạng rỡ ngày khai giảng

Ngày khai trường, các trường học ở Hà Tĩnh bừng lên màu tươi sáng, ngân vang tiếng cười và rạng ngời những ánh mắt háo hức. Thầy trò cùng nhau bước vào năm học mới với kỳ vọng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới

Trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành trường nội trú vùng biên được tổ chức sáng nay (5/9), các đồng chí lãnh đạo Hà Tĩnh đã về cơ sở, cùng tham dự buổi lễ và chia sẻ niềm vui với cán bộ giáo viên, học sinh tại một số trường học.
Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Sáng nay (5/9), cùng với các cơ sở giáo dục trên cả nước, các trường học ở Hà Tĩnh náo nức ngày khai trường, mở đầu một năm học mới với niềm vui và những kỳ vọng mới.
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Với sự chủ động của các nhà trường, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục đang háo hức chờ ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng.
Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Không chỉ có sách vở, hàng ngàn em học sinh lớp 1 của Hà Tĩnh đang được chuẩn bị hành trang vững vàng từ kỹ năng đến tâm thế để tự tin bước vào năm học mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!