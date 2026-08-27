Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, sẵn sàng đón năm học mới

Bám sát mục tiêu xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, các nhà trường đã và đang cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực, phù hợp với đặc thù từng cấp học. Từ không gian lớp học đến khu vui chơi, sinh hoạt chung đều được rà soát, làm mới, vừa bảo đảm yêu cầu chuyên môn giáo dục, vừa mang lại cảm giác gần gũi, an toàn cho học sinh trong những ngày đầu đến trường.

Giáo viên Trường Mầm non Xuân Lộc trang trí môi trường ngoài lớp học chuẩn bị đón trẻ trở lại trường.

Tại Trường Mầm non Xuân Lộc (xã Xuân Lộc), những ngày qua, các cán bộ, giáo viên khẩn trương hoàn tất các phần việc cuối cùng trước thềm năm học mới. Khuôn viên, phòng học được dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ; các góc hoạt động, đồ dùng, đồ chơi được sắp xếp phù hợp với từng độ tuổi, tạo không gian sinh động, gần gũi, đồng thời bảo đảm an toàn cho trẻ.

Sau khi sắp xếp lại, trường hiện có 36 nhóm, lớp với 821 trẻ. Dù quy mô lớn hơn trước, nhưng nhờ sự đồng thuận cao và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, mọi hoạt động của nhà trường đang nhanh chóng đi vào nền nếp, sẵn sàng chào đón năm học mới.

Cô Nguyễn Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lộc thông tin: “Việc đầu tiên sau sắp xếp là tạo sự thống nhất trong đội ngũ, bố trí cán bộ, giáo viên phù hợp để các hoạt động của nhà trường sớm đi vào ổn định. Cùng với đó, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, xác định những nhiệm vụ trọng tâm của năm học, sẵn sàng bước vào chặng đường mới với tâm thế chủ động và quyết tâm cao”.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới tại Trường Mầm non Xuân Lộc.

Tại Trường Mầm non thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn), công tác chuẩn bị cũng được triển khai đồng bộ. Từ khuôn viên, phòng học đến các khu vực vui chơi, sinh hoạt của trẻ đều được làm mới, dọn dẹp kỹ lưỡng. Đồ dùng, đồ chơi và thiết bị phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ được kiểm tra, sắp xếp khoa học, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Trong không gian trường lớp được cải tạo, những góc học tập, vui chơi đang dần hoàn thiện, tạo nên diện mạo tươi sáng trước ngày tựu trường. Với các trường mầm non, sự chuẩn bị ấy không chỉ nhằm bảo đảm cơ sở vật chất mà còn hướng đến xây dựng môi trường giáo dục gần gũi, an toàn, để trẻ có một khởi đầu vui tươi và thuận lợi trong năm học mới.

Ở bậc tiểu học, sau những ngày đón học sinh lớp 1 tựu trường, các cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì nhiều hoạt động giúp các em làm quen với môi trường mới, từng bước hình thành nền nếp. Giáo viên hướng dẫn học sinh các kỹ năng như: tư thế ngồi, cách cầm bút, sử dụng sách vở, chuẩn bị đồ dùng học tập đến việc làm quen thời khóa biểu và nội quy lớp học.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Du từng bước thích nghi với môi trường học tập mới.

Cô Trần Thị Thu Cúc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Thành Sen) cho biết: “Trong tuần đầu, giáo viên dành thời gian để học sinh làm quen với nhịp học tập mới, rèn các kỹ năng và hình thành nền nếp trong lớp. Chúng tôi chú trọng tạo tâm lý thoải mái, để các em không bị áp lực, từng bước tự tin và thích nghi với môi trường tiểu học”.

Năm học này, niềm vui của thầy và trò Trường THCS Trung Lương (phường Bắc Hồng Lĩnh) cũng được nhân lên khi nhiều công trình phục vụ dạy học, rèn luyện thể chất được đầu tư với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Nhà đa chức năng, bể bơi có mái che, sân bóng… vừa được hoàn thiện, tạo thêm không gian để học sinh học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Nhà trường rà soát, bổ sung bàn ghế, trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng, nhất là trong bối cảnh số lượng học sinh năm nay tăng so với năm học trước.

Cùng đó, trường tổ chức lao động, dọn dẹp khuôn viên, phòng học; họp hội đồng triển khai kế hoạch đón học sinh ở tất cả các khối, lớp tựu trường ngày 28/8 và chuẩn bị các điều kiện cho lễ khai giảng. Đội ngũ giáo viên chủ động chuẩn bị chuyên môn, nghiên cứu chương trình và sách giáo khoa, sẵn sàng cho những thay đổi trong năm học mới.

Giáo viên Trường THCS Trung Lương chủ động sinh hoạt chuyên môn, xây dựng kế hoạch dạy học trong năm học mới.

Cô Đặng Thị Lịch - Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trường THCS Trung Lương cho biết: “Năm học mới có những yêu cầu mới về chương trình và sách giáo khoa nên giáo viên trong tổ đã chủ động nghiên cứu, trao đổi chuyên môn và xây dựng kế hoạch dạy học. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp thầy và trò có tâm thế tốt hơn, nhanh chóng ổn định việc dạy và học ngay từ những tuần đầu tiên”.

Tại các trường THPT, không khí chuẩn bị năm học mới cũng đang diễn ra khẩn trương. Cùng với việc rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, các nhà trường chủ động ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ, chuẩn bị các điều kiện để học sinh bước vào năm học mới. Đối với học sinh cuối cấp, các em cũng được định hướng mục tiêu, xây dựng kế hoạch học tập ngay sau ngày tựu trường.

Em Nguyễn Khánh Duy - lớp 12A5, Trường THPT Cẩm Bình chia sẻ: “Bước vào năm học cuối cấp, em xác định đây là giai đoạn rất quan trọng nên đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập và ôn luyện cho mình. Kết quả đáng tự hào của các anh chị khóa trước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua cũng là nguồn động lực để em và các bạn thêm tự tin, quyết tâm. Được thầy cô định hướng mục tiêu và đồng hành ngay từ những ngày tựu trường, em cảm thấy yên tâm hơn, sẵn sàng bước vào chặng đường mới với quyết tâm đạt kết quả tốt nhất".



Các trường học khang trang, rực rỡ màu cờ, sẵn sàng cho năm học mới.

Từ cơ sở vật chất đến chuyên môn, từ việc chuẩn bị một lớp học sạch đẹp đến tạo dựng tâm thế cho học sinh, mỗi phần việc đang được các nhà trường hoàn tất với sự chủ động và trách nhiệm. Đó cũng là những bước chuẩn bị cần thiết để năm học 2026-2027 khởi đầu thuận lợi, tạo nền tảng cho những chuyển biến thực chất trong hoạt động dạy và học.