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Xã hội

Lộc Hà bàn giao dụng cụ, thiết bị hỗ trợ các thôn phòng chống thiên tai

Tiến Dũng
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(Baohatinh.vn) - Thông qua việc mua sắm, bàn giao thiết bị phòng chống thiên tai cho các thôn, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) từng bước nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Chiều 15/9, UBND xã Lộc Hà tổ chức bàn giao, hướng dẫn sử dụng các thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho 15 thôn và các lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn.

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Ngoài 200 triệu đồng do tỉnh cấp, xã Lộc Hà bố trí thêm 240 triệu đồng để mua sắm dụng cụ, trang thiết bị phòng chống thiên tai cấp cho các thôn, các lực lượng.

Theo đó, xã bàn giao 3 máy phát điện, 4 cưa xăng, 15 loa cầm tay, 2 xuồng nhựa, 100 áo phao, 15 máy cắt cỏ, 75 bộ áo mưa, 75 đôi dép rọ, 75 mũ cối và 15 máy sạc điện dự phòng với tổng kinh phí gần 440 triệu đồng.

Số thiết bị, dụng cụ này được phân bổ cho 15 thôn và các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống thiên tai như công an, quân sự, biên phòng.

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Cán bộ thôn và các lực lượng được trang cấp những dụng cụ thiết yếu để nâng cao hiệu quả ứng phó với thiên tai.

Tại buổi bàn giao, cán bộ chuyên môn và đơn vị cung cấp đã hướng dẫn cán bộ các thôn, lực lượng nòng cốt phòng, chống thiên tai cách vận hành, bảo quản và sử dụng thiết bị đúng mục đích, hiệu quả. Đồng thời, người sử dụng được lưu ý các yêu cầu về an toàn, nhất là khi vận hành máy phát điện, cưa xăng, xuồng và các phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

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Nhà cung cấp hướng dẫn người dân cách sử dụng, bảo quản và đảm bảo an toàn.

Xã Lộc Hà trang bị nhiều phương tiện thiết yếu cho các thôn nhằm mục đích nâng cao khả năng chủ động ứng phó với mưa bão, ngập lụt, sạt lở và các tình huống phát sinh khác. Đây cũng là giải pháp để củng cố phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, nhất là trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng khó lường.

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Chủ đề Thiên tai - bão lũ

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