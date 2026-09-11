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Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2027

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Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Quyên cho biết Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ về phương án nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2027.

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Các bạn trẻ chụp ảnh dịp nghỉ lễ - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 11/9, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin báo chí thường kỳ quý III năm 2026, phóng viên đã đề nghị Bộ Nội vụ thông tin kết quả việc lấy ý kiến cũng như trình Chính phủ phương án về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027.

Trả lời nội dung này, Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Quyên cho biết phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 được xây dựng dựa trên quy định của Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ...

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Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), tại cuộc họp - Ảnh: GIA HÂN

Qua lấy ý kiến các đơn vị, bộ, ngành, bà nói đã tập hợp và đề xuất dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2027 sẽ nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết, 2 ngày sau Tết, đồng thời do có 2 ngày nghỉ trùng với ngày nghỉ Tết nên được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

"Như vậy, dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán 2027 sẽ gồm có 7 ngày liên tục, từ thứ Năm (ngày 4-2, tức ngày 28 tháng chạp âm lịch, đến hết thứ Tư, ngày 10-2-2027 dương lịch và 2 ngày nghỉ bù vào ngày nghỉ cuối tuần.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, bộ đã tổng hợp, báo cáo Chính phủ đề xuất phương án để đảm bảo điều kiện cho những người xa quê, làm ăn xa có thời gian dịch chuyển, chuẩn bị Tết chu đáo", bà Quyên thông tin.

Với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, về thời gian nghỉ Tết Nguyên 2027, bà Quyên cho hay trên quy định thực tế, người sử dụng lao động có thể cho người lao động nghỉ theo các phương án.

Cụ thể có thể nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.

"Phương án cụ thể này sẽ để cho doanh nghiệp xem xét, bố trí công việc phù hợp. Bộ đã có tờ trình Chính phủ về nội dung này", bà Quyên nói thêm.

Đề xuất phương án nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Tại cuộc họp, phóng viên nêu việc Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến về nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), trong đó đề xuất nghỉ 4 ngày liên tiếp. Vậy đến nay việc tổng hợp ý kiến và trình Chính phủ về nội dung này như thế nào, người lao động liệu có được nghỉ 4 ngày không?

Trả lời về ngày nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), bà Nguyễn Thị Quyên cho hay trong nội dung tờ trình của Bộ Nội vụ trình Chính phủ đã trình xin nghỉ như đề xuất trên.

Trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24-11 và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23-11 sang ngày nghỉ thứ Bảy cuối tuần đó, tức ngày 28-11.

Với phương án này, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21-11 đến hết thứ Ba ngày 24-11 và làm bù vào thứ Bảy ngày 28-11.

tuoitre.vn
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Tags:

#Ngày Văn hóa Việt Nam #Nghỉ tết #Bộ Nội vụ

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