Thay đổi thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9

(Baohatinh.vn) - Tháng 9/2026, BHXH tỉnh Hà Tĩnh sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bắt đầu từ ngày 4/9.
BHXH tỉnh Hà Tĩnh vừa thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho người hưởng kỳ chi trả tháng 9/2026.
Theo đó, thực hiện Công văn số 1343/BHXH-TCKT ngày 26/6/2025 của BHXH Việt Nam, lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được BHXH tỉnh Hà Tĩnh chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng.
Trường hợp ngày làm việc thứ hai của tháng trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, việc chi trả sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
Đối với kỳ chi trả tháng 9/2026, do ngày 1 và 2/9 là ngày nghỉ lễ Quốc khánh, ngày làm việc đầu tiên của tháng là 3/9 và ngày làm việc thứ hai là 4/9, bởi vậy, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ bắt đầu nhận từ ngày 4/9.
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