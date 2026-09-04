Luật hóa quy định người lao động có 12 ngày nghỉ lễ

Sáng 4/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Trình dự luật, Thứ trưởng Nội vụ Cao Huy cho biết Chính phủ đề nghị bổ sung ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam - vào danh sách ngày nghỉ lễ, Tết tại Bộ luật Lao động. Nội dung này nhằm thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và luật hóa quyết định đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 4. Theo nghị quyết của Quốc hội, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Khi quy định này được bổ sung vào Bộ luật Lao động, người lao động có tổng cộng 12 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm. Trong đó, Tết Dương lịch một ngày; Tết Âm lịch 5 ngày; Ngày Chiến thắng 30/4 một ngày; Quốc tế Lao động 1/5 một ngày; Quốc khánh hai ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương một ngày và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 một ngày.

Ngày 24/11 được lựa chọn gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Việc dành một ngày nghỉ nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, đồng thời khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo và thúc đẩy lối sống văn hóa, văn minh.

Đoàn Nghi lễ Quân đội biểu diễn ở độ cao 10.000 m dịp lễ Quốc khánh. Ảnh: Giang Huy

Công bố lịch nghỉ lễ, Tết trước ngày 30/9

Dự luật cũng sửa quy định về việc xác định và thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch, Quốc khánh hằng năm.

Theo Thứ trưởng Cao Huy, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh. Bộ trưởng Nội vụ sẽ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm tiếp theo trước ngày 30/9.

Cơ quan soạn thảo cho biết việc ấn định thời hạn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, tránh tình trạng lịch nghỉ được thông báo sát thời điểm thực hiện.

Hiện nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm đã được giao Bộ trưởng Nội vụ theo Nghị định 128/2025 về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nội vụ, có hiệu lực đến ngày 1/3/2027. Dự luật lần này nhằm quy định ổn định vấn đề này trong Bộ luật Lao động.

Thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào các ngày người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương.

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc bổ sung ngày 24/11. Bà đề nghị Chính phủ xác định rõ thời điểm áp dụng, đồng thời nghiên cứu quy định trong luật thẩm quyền của Bộ trưởng Nội vụ và thời hạn thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm hoặc giao Chính phủ phân công theo thẩm quyền.

Dự luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10.