Du lịch Việt Nam đón 6,5 triệu lượt khách dịp Quốc khánh 2/9

Người dân địa phương trong trang phục dân tộc Mông tham gia không gian sắc màu văn hóa cộng đồng đường phố diễn ra ở phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8-2/9), ước tính ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch các địa phương tăng tốc, nhiều nơi đạt doanh thu nghìn tỷ

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ước tính lượng khách du lịch tại nhiều địa phương trọng điểm tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ, nổi bật như Thành phố Hồ Chí Minh đón 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng; Khánh Hòa ước đón 1,25 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng; Hà Nội ước đón hơn 904.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng; Đà Nẵng ước đón 850.000 lượt khách, tăng 37%, tổng thu du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng; Ninh Bình ước đón gần 777.000 lượt khách, tăng 84,1%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 1.030 tỷ đồng.

Nhiều địa phương như Lâm Đồng, Quảng Ninh, An Giang, Lào Cai, Thanh Hóa ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường du lịch nội địa và xu hướng dịch chuyển của dòng khách tới các điểm đến có sản phẩm trải nghiệm đa dạng.

Với sự chủ động chuẩn bị của các địa phương, doanh nghiệp cùng nhiều chương trình, sự kiện, hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức, hầu hết các điểm đến vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt dù đã qua mùa cao điểm.

Theo ghi nhận, khách du lịch có xu hướng lựa chọn những hành trình gần, liên vùng, thời gian ngắn ngày, thiên về nghỉ dưỡng và chủ động hơn trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển.

Các loại hình nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa tiếp tục là những yếu tố định hình hành trình của du khách dịp Quốc khánh năm nay.

Lượng khách tăng cùng chất lượng dịch vụ được duy trì là kết quả từ sự chủ động của các địa phương, doanh nghiệp trong công tác chuẩn bị, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường quản lý, góp phần bảo đảm an toàn và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Trước kỳ nghỉ, Ngày hội Travel Fun Fair trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026 cũng mang đến hàng nghìn ưu đãi, chương trình khuyến mại từ các doanh nghiệp và địa phương tham gia.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch mới đã được đưa ra thị trường như: Lâm Đồng khánh thành công viên bãi đá Ông Địa, Cà Mau ra mắt khinh khí cầu du lịch lớn nhất Việt Nam, Hanoi Tourist triển khai các hành trình khám phá “Sắc màu đại ngàn giữa lòng Hà Nội”, “1 ngày 3 miền - chạm vào bản sắc các dân tộc ngay giữa lòng Thủ đô”, Vietluxtour giới thiệu các hành trình Việt Nam-Lào-Campuchia, tour giáo dục, cộng đồng dành cho học sinh, sinh viên quốc tế, trekking, đạp xe và chương trình kết hợp di sản với nghỉ dưỡng biển…

Khách quốc tế tăng trưởng tích cực

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ, lượng khách quốc tế tiếp tục tăng tại nhiều điểm đến trọng điểm, cho thấy sức hút của du lịch Việt Nam đối với thị trường quốc tế đang được duy trì và cải thiện. Đây là tín hiệu tích cực cho hoạt động đón khách quốc tế những tháng cuối năm, đặc biệt từ tháng 10, khi nhiều thị trường bước vào mùa cao điểm.

Đông đảo nhân dân biên giới Việt Nam và du khách tham dự các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Một số địa phương trọng điểm ghi nhận lượng khách quốc tế tăng cao trong dịp lễ như: Đà Nẵng ước đón hơn 224.000 lượt; Ninh Bình ước đón gần 110.000 lượt, tăng 35,4%; Khánh Hòa ước đón 96.000 lượt khách có lưu trú; Hà Nội ước đón 94.000 lượt, tăng 82,4%; Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 62.000 lượt, tăng 37,8%; Lào Cai ước đón 34.000 lượt; An Giang ước đón gần 27.000 lượt, tăng 68,7%...

Trước đó, nhằm chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và các tháng cuối năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có Công văn số 2207/CDLQGVN-VP ngày 12/8/2026 gửi các sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố quán triệt việc đảm bảo an ninh, an toàn; nâng cao chất lượng phục vụ khách, đặc biệt tập trung vào việc đảm bảo an toàn giao thông; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng kỳ nghỉ lễ để thu lợi bất chính; tăng cường kiểm soát, quản lý chất lượng kinh doanh dịch vụ, phương tiện phục vụ du khách; khuyến cáo khách về việc tham gia bảo hiểm du lịch; cảnh báo rủi ro khi tham gia các tour du lịch tự phát hoặc các chương trình du lịch do cá nhân, KOL, KOC quảng bá, tổ chức không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, UBND các tỉnh/thành phố, sở quản lý Nhà nước về du lịch địa phương cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tăng cường kích cầu, thu hút khách, đảm bảo chất lượng phục vụ.

Tập trung xây dựng, giới thiệu các combo, tour du lịch hấp dẫn, các sản phẩm mới trên địa bàn; chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, khu, điểm, du lịch xây dựng và áp dụng chính sách giảm giá, kích cầu, nâng cao chất lượng phục vụ, chấp hành quy định pháp luật về đăng ký, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho khách du lịch, công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống đường dây nóng 24/24 tiếp nhận phản ánh của du khách được các địa phương tăng cường ứng trực và xử lý tình huống nhanh.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày là cao điểm cuối trong mùa du lịch hè 2026 diễn ra trong điều kiện thời tiết nhìn chung tương đối thuận lợi, cùng với nhiều chương trình, sự kiện, lễ hội và hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí được các địa phương, doanh nghiệp tổ chức, tạo sức hút đối với cả khách du lịch nội địa và quốc tế./.