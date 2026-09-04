Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Còn vài tháng nữa mới khép lại năm 2026, nhưng ngay lúc này, khán giả đã bắt đầu sôi nổi bàn luận về những album nhạc Việt có khả năng cạnh tranh tại các lễ trao giải âm nhạc cuối năm. Trong số đó, sản phẩm của Phương Mỹ Chi, Binz, Wren Evans, GreyD... được nhắc đến khá nhiều.

Trong thị trường âm nhạc, album có lẽ vẫn là loại hình sản phẩm được đánh giá cao bởi đây là nơi nghệ sĩ thể hiện rõ nhất màu sắc cá nhân, thông điệp và tư duy âm nhạc. Để hoàn thiện một album chỉn chu, nghệ sĩ phải đầu tư đáng kể về kinh tế, chất xám và thời gian. Không ít dự án cần cả năm chuẩn bị, thực hiện. Vì thế, có những nghệ sĩ mất vài năm mới phát hành một album.

Thế nhưng từ đầu năm đến nay, nhạc Việt chứng kiến sự xuất hiện liên tục của nhiều album. Chưa bàn đến chất lượng, sự gia tăng về số lượng cho thấy nghệ sĩ Việt ngày càng chú trọng việc định hình dấu ấn và màu sắc cá nhân thông qua những dự án dài hơi.

Album không còn là cuộc chơi của số ít

Trong vài tháng qua, hàng chục nghệ sĩ như Binz, MCK, HIEUTHUHAI, Wren Evans, GreyD, Thắng, The Cassette, Gey, Dangrangto, UPRIZE, B-Wine, MANBO, Đoàn Thúy Trang hay gần đây là Phương Mỹ Chi, Jack... lần lượt phát hành album, tạo nên cuộc cạnh tranh sôi động. Mỗi nghệ sĩ theo đuổi một màu sắc và câu chuyện riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng của thị trường.

Số lượng album xuất hiện dày đặc trước hết cho thấy sức cạnh tranh của thị trường. Nó cũng phản ánh một chuyển động đáng kể của nghệ sĩ Việt. Họ không còn muốn được nhớ đến chỉ bằng một ca khúc hit.

Album cho phép nghệ sĩ xây dựng thế giới riêng. Ở đó, họ có thể kể một câu chuyện dài hơn, thử nghiệm nhiều màu sắc và cho khán giả thấy một phiên bản đầy đủ hơn về tư duy nghệ thuật.

Quan trọng hơn, album đang dần trở thành trung tâm của một chiến dịch dài hơi thay vì một sản phẩm được phát hành rồi nhanh chóng bị thay thế bởi ca khúc mới.

Phùng Khánh Linh là một ví dụ. Nữ ca sĩ phát hành album Giữa một vạn người từ cuối năm 2025, nhưng chiến dịch liên quan đến dự án vẫn được kéo dài sang năm nay. Đầu tháng 8, cô tổ chức concert Giữa một vạn tour tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội. Sắp tới, nữ ca sĩ tiếp tục thực hiện đêm nhạc tương tự tại TP.HCM.

Album Ánh sáng - Màn đêm của GreyD được khán giả, giới chuyên môn đánh giá tích cực. Ảnh: FBNV.

Tương tự, GreyD phát hành album Ánh sáng - Màn đêm trong dự án lớn cùng tên. Nam ca sĩ sau đó hoàn tất hai đêm concert với sự đầu tư về dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng và trải nghiệm tổng thể.

Cách kết hợp album với nhiều hoạt động khác giúp một sản phẩm trở thành dự án dài hơi thay vì chỉ tồn tại trong thời điểm phát hành. Không chỉ góp phần nâng tầm tên tuổi nghệ sĩ, chiến lược này còn kéo dài sức sống của album và tạo thêm nhiều điểm tiếp xúc với khán giả.

Ai đang có lợi thế?

HVL của MCK, Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI, Nổ của Wren Evans, Gặp lại của Binz, Ánh sáng - Màn đêm của GreyD hay Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi... là những dự án gây chú ý trong thời gian qua. Các album đều đạt những con số đáng kể, cho thấy khả năng tiếp cận lượng lớn khán giả.

Với 12 ca khúc, Mắt nhắm mắt mở đạt hơn 70 triệu lượt nghe trên Spotify. Trong đó, Người im lặng gặp người hay nói là ca khúc được yêu thích nhất, với 46 triệu lượt xem trên YouTube.

Gặp lại của Binz đạt hơn 25 triệu lượt nghe, trong khi Nổ của Wren Evans đạt hơn 35 triệu lượt nghe. Thu đợi, một ca khúc thuộc Nổ, đạt 10 triệu lượt xem trên YouTube sau 8 tháng phát hành dù chưa có MV.

Nếu xét riêng về thành tích, Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI dường như đang áp đảo. Những con số kể trên cho thấy sức hút thương mại của HIEUTHUHAI gần như không cần phải chứng minh thêm. Nam rapper sở hữu lượng khán giả lớn và khả năng tạo ra những ca khúc có độ phủ sóng cao.

HIEUTHUHAI và Binz có lẽ sẽ đối đầu nhau trong nhiều giải thưởng âm nhạc vào cuối năm. Ảnh: FBNV.

Nhưng một lễ trao giải âm nhạc không phải lúc nào cũng chỉ dựa trên việc album nào được nghe nhiều nhất. Nếu thành tích là tiêu chí duy nhất, cuộc đua có lẽ đã dễ đoán hơn. Vấn đề nằm ở chỗ khi bàn về chất lượng và dấu ấn nghệ thuật, những cái tên khác bắt đầu xuất hiện.

Chẳng hạn, Gặp lại của Binz, HVL của MCK hay Nổ của Wren Evans thường xuyên xuất hiện trong các cuộc bàn luận.

Gặp lại nhận được nhiều lời khen nhờ cách xây dựng câu chuyện xuyên suốt và cảm xúc Binz muốn truyền tải. Không còn hình ảnh một rapper hào nhoáng, lấp lánh và gai góc, Binz trong Gặp lại cho thấy một kho tàng cảm xúc với nhiều trạng thái, câu chuyện sâu sắc hơn của người đàn ông ngoài 30 tuổi.

Âm nhạc trong album tập trung nhiều hơn vào góc nhìn cá nhân, những câu chuyện chưa từng được kể. Phần viết lời đậm chất thơ, cách kể giàu tình cảm. Sự kết nối giữa các ca khúc, từ intro đến outro, cũng được xây dựng mượt mà.

Trong khi đó, Nổ đánh dấu sự trở lại của Wren Evans sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động vì những ồn ào đời tư. Khác với Loi choi, album cho thấy một Wren Evans trầm lắng và có chiều sâu hơn.

Đan xen những bản ballad sâu lắng, Wren Evans vẫn duy trì màu sắc riêng với lối thể hiện hiện đại, ngẫu hứng và khó trộn lẫn. Giọng hát sáng, ấm áp kết hợp nét bất cần, lãng tử tiếp tục là điểm nhận diện của nam ca sĩ.

Bên cạnh đó, cách sử dụng melody của Wren Evans vẫn mang tính khác biệt và thông minh. Ngôn từ đôi khi ngông, dí dỏm, hài hước giúp Nổ giữ được cá tính riêng dù đi theo hướng trầm lắng hơn so với sản phẩm trước.

Với MCK, HVL từng có khả năng trở thành một ứng viên đáng chú ý nếu không vướng tranh cãi liên quan đến ca từ. Ngay khi phát hành, album tạo nên cơn sốt truyền thông và thâu tóm nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Tuy nhiên, nam rapper sau đó phải gỡ 19 trong tổng số 30 ca khúc của album sau khi nhận chỉ trích vì nhiều bài hát có ca từ dung tục.

Phương Mỹ Chi gia nhập đường đua tương đối muộn nhưng đang nhận được nhiều tín hiệu tích cực. Trong Dân chơi dân ca, nữ ca sĩ tiếp tục hướng đi riêng khi kết hợp âm nhạc truyền thống với hiện đại.

Album của Phương Mỹ Chi có sự đầu tư chỉn chu về âm nhạc, concept. Ảnh: FBNV.

Album cũng cho thấy sự trưởng thành của Phương Mỹ Chi ở nhiều phương diện. Thiên đường với người thương đạt 22 triệu lượt xem sau 3 tuần đăng tải và được đánh giá cao ở cách nữ ca sĩ khai thác không gian văn hóa Khmer Nam Bộ, từ trang phục, đời sống, nghề truyền thống đến các phong tục, nghi lễ.

Những album kể trên khiến cuộc đua nhạc Việt vào cuối năm trở nên đáng chú ý. Tuy nhiên, năm 2026 vẫn còn vài tháng nữa mới kết thúc. Khi nhiều nghệ sĩ vẫn đang chuẩn bị sản phẩm mới, danh sách những ứng viên cho các giải thưởng âm nhạc cuối năm hoàn toàn có thể tiếp tục thay đổi.