10 khách sạn đẹp nhất thế giới

"Các khách sạn đẹp nhất thế giới" do thương hiệu truyền thông nổi tiếng về văn hóa, ẩm thực của Anh Time Out bình chọn và công bố cuối tháng 8. Danh sách gồm các khách sạn 5 sao, khách sạn boutique cho đến những nơi lưu trú bình dân nhưng được đầu tư, chăm chút kỹ. "Đẹp" theo tiêu chí của Time Out không có giới hạn. Các khách sạn đều đã được biên tập viên, phóng viên, chuyên gia và cộng tác viên đến tận nơi trải nghiệm và đạt các tiêu chí: cảnh quan ngoạn mục, nội thất và kiến trúc ấn tượng, khuôn viên tuyệt đẹp... Danh sách có 33 khách sạn và dưới đây là 10 nơi đứng đầu.

Ashford Castle (Ireland)

Được xây dựng từ năm 1228, lâu đài Ashford từng thuộc về nhiều gia đình quý tộc, nay trở thành khách sạn - một mê cung với những hành lang dài nối tiếp, đèn chùm pha lê Waterford và Donegal lấp lánh, cùng một hồ nước nhỏ bên trong khuôn viên.

Nhân viên sẽ đích thân dẫn khách về phòng sau khi nhận phòng - và bạn chắc chắn cần ghi nhớ đường đi, bởi ngay cả cây bút của Time Out cũng mất 15 phút mới tự tìm được lối quay lại sảnh. Các phòng ngủ được trang trí với màu sắc nổi bật, một số phòng có tầm nhìn thẳng ra hồ Lough Corrib ngay từ giường. Khi mùa thu đến, lâu đài càng đúng với danh tiếng bước ra từ truyện cổ tích: sương mù giăng trên mặt hồ, trong khi khu rừng xung quanh chuyển sắc vàng óng.

The Hiramatsu Karuizawa Miyota (Nhật Bản)

Nằm giữa bầu trời rộng lớn và những vùng đất núi lửa ở khu vực Miyota, tỉnh Nagano, khu nghỉ dưỡng Hiramatsu Karuizawa Miyota chú trọng thiết kế giúp khách lưu trú hòa vào thiên nhiên. Những hành lang dài, vật liệu tự nhiên, hệ thống cửa kính rộng và các bồn tắm onsen riêng tư giúp khung cảnh luôn là tâm điểm.

Khu vực này từng là nơi cư trú của người thời kỳ Jomon - thời đồ đá mới của Nhật Bản, nên mỗi phòng nghỉ đều được đặt một mảnh gốm cổ có niên đại hàng nghìn năm, khai quật ngay tại khuôn viên khách sạn - một cách khéo léo kết nối không gian nội thất hiện đại với quá khứ tiền sử của vùng đất này.

Đây là nơi mang đến cảm giác thanh bình, giống như một giấc mơ mà khách sẽ nhớ đến khi đã rời đi.

Four Seasons Hotel Firenze (Italy)

Ít có thương hiệu khách sạn nào gắn liền với sự xa xỉ như Four Seasons, và cơ sở tại Florence có lẽ là một trong những nơi xa hoa bậc nhất của chuỗi. Khách sạn nằm trong tòa dinh thự Palazzo della Gherardesca, xây dựng từ năm 1473 bởi nhà tư tưởng thời Phục hưng Bartolomeo Scala, từng thuộc về nhiều gia tộc quý tộc Florence, bao gồm dòng họ Medici. Đừng để bị đánh lừa bởi lối vào khiêm tốn, gần như không có gì nổi bật bởi bên trong là một thế giới hoàn toàn khác.

Khuôn viên khách sạn trải rộng trên 4,5 ha vườn được chăm chút cẩn thận, kéo dài đến tòa nhà thứ hai - Palazzo del Nero, một tu viện vào thế kỷ 16. Nổi bật trong khuôn viên là hồ bơi ngoài trời.

Các phòng nghỉ mang vẻ uy nghi với trần nhà cao, tạo cảm giác rộng rãi nhờ hệ thống gương được bố trí dày đặc. Không gian được trang hoàng với trần nhà phủ tranh bích họa, rèm nhung dày và nội thất cổ điển. Khách lưu trú sẽ có cảm giác đang sống cuộc đời của một vị vua hay nữ hoàng.

Jackalope Hotel (Australia)

Màu trầm, ngoại thất giống một nhà kho và trần nhà gắn đèn neon có lẽ không phải là hình dung đầu tiên của bạn về một khách sạn nằm giữa những vườn nho ở bang Victoria, Australia. Nhưng chính sự tương phản ấy lại khiến nơi đây trở nên đặc biệt.

The Jackalope là một khách sạn boutique 45 phòng, mỗi phòng kết hợp những đường nét góc cạnh, những bức tường đen, tạo nên một không gian vừa cuốn hút, vừa rộng và sâu bất ngờ. Sự đối lập giữa khách sạn và những vườn nho xanh trải dài theo các sườn đồi phía trước chính là điều tạo nên vẻ đặc biệt nhất cho nơi này.

Fifth Avenue Hotel (New York, Mỹ)

Nếu phải chọn một nơi để trao danh hiệu về sự cầu kỳ và bay bổng, chắc chắn đó sẽ là Fifth Avenue Hotel. Nằm trong nhóm những khách sạn sang trọng bậc nhất New York, nơi đây kết hợp dịch vụ cao cấp và nội thất hào nhoáng. Chất liệu, họa tiết vui mắt và những gam màu ngọc quý được điểm xuyết trên bề mặt tường. Sự sang trọng không khiến khách sạn mất đi cảm giác ấm cúng như một căn nhà miền quê. Phòng tắm nổi bật với những mảng gạch bóng, giấy dán tường ấn tượng; đầu giường bọc nệm cầu kỳ.

Ritz-Carlton Abama (Tenerife, Tây Ban Nha)

Những tòa nhà mang sắc hồng đặc trưng cùng kiến trúc theo phong cách Moorish khiến khu nghỉ dưỡng ở vùng Tenerife trở thành một trong những điểm lưu trú dễ nhận biết nhất trong hệ thống Ritz-Carlton. Lối vào là con đường uốn lượn xuyên qua những rặng chuối. Trước mắt du khách là đại dương và đảo La Gomera ẩn hiện trong mây.

Nơi đây sở hữu vẻ đẹp mơ mộng, những cây cầu uốn lượn bắc qua hồ trung tâm đầy cá koi, những cầu thang màu hồng xoắn quanh các tòa nhà và những hàng cọ vươn cao. Dạo quanh khuôn viên, du khách có thể bắt gặp những khoảng sân trồng cây croton với sắc lá như màu hoàng hôn, những cây bạch đàn, hàng nghìn loài thực vật cận nhiệt đới cùng những lối đi ẩn mình giữa khu vườn.

ION Adventure Hotel (Iceland)

Vẻ đẹp không phải lúc nào cũng gắn với những gam màu dịu dàng hay đường nét mềm mại, đôi khi đến từ những thiết kế mạnh mẽ, táo bạo và mang hơi hướng tương lai. Điều này thể hiện rõ nhất ở ION Adventure.

Khách sạn nằm ở sườn đồi phủ đầy rêu của núi Hengill, trong thung lũng mang tên Nesjavellir, tạo nên sự tương phản theo phong cách kiến trúc Brutalism mạnh mẽ với khung cảnh địa hình gồ ghề. Công trình được thiết kế để phát ra lượng ánh sáng tối thiểu, nhằm không làm lu mờ cực quang phương Bắc, hiện tượng thiên nhiên thường quan sát được ở đây.

Le Jardin des Douars (Marốc)

Đất bùn và rơm được sử dụng để xây dựng tòa nhà chính hai tầng của khách sạn. Các phòng ngủ nằm rải rác quanh hai khoảng sân, một số phòng nằm trong các công trình bên cạnh biệt thự. Không gian sử dụng rất nhiều gỗ chạm khắc, kim loại tối màu và gạch lát. Điểm khiến nơi này tỏa sáng là những khu vườn.

Những cây lô hội và xương rồng với dáng hình góc cạnh được làm mềm bởi những điểm nhấn màu sắc từ hoa kèn hồng và cây thanh thảo. Giữa vùng đất khô cằn, nơi đây thực sự là một ốc đảo thực vật giữa thiên nhiên.

The Phoenicia (Malta)

The Phoenicia không chỉ là một biểu tượng của Malta mà còn là một nơi lưu trú thời thượng. Khách sạn sở hữu nhiều chi tiết ấn tượng, từ cánh cửa xoay Art Deco và thảm đỏ ngay lối vào cho đến những công sự bằng đá vôi bao quanh khu vườn rộng gần 3 ha.

Điểm đặc biệt nhất là hồ bơi vô cực, một không gian mang những đường nét đương đại, tối giản, mở ra tầm nhìn ấn tượng về đảo Manoel. Khung cảnh này tạo nên sự tương phản thú vị với những bức tường đá gồ ghề có từ thế kỷ 16 bao quanh khách sạn.

The Ungasan Clifftop Resort (Bali, Indonesia)

The Ungasan Clifftop Resort nằm ở cực nam đảo Bali, là ví dụ điển hình cho vẻ đẹp của thiên nhiên. Những biệt thự kiểu bungalow nằm rải rác trên vách đá. Mỗi căn được bài trí tối giản với tông sáng giúp khuếch đại ánh sáng tự nhiên. Hệ thống cửa sổ lớn giúp du khách ở bất kỳ đâu cũng có thể ngắm nhìn đại dương.

Khuôn viên xanh mướt được điểm xuyết bởi nhiều hồ bơi vô cực, đưa du khách đến gần hơn với mặt biển. Những bãi cỏ được chăm chút cẩn thận, hàng cây đại và những khóm hoa giấy buông rủ càng tô điểm cho không gian nghỉ dưỡng.