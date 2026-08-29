Lan tỏa ý nghĩa đêm liên hoan văn nghệ quần chúng tại phường Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, với nội dung phong phú, đa dạng đã góp phần lan tỏa hình ảnh phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) năng động, đoàn kết, giàu bản sắc và đang vươn mình phát triển.
Tối 28/8, phường Vũng Áng tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2026 với chủ đề “Vũng Áng - Rạng rỡ ánh bình minh”.
Liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2026 là hoạt động văn hóa ý nghĩa, thiết thực của phường Vũng Áng chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ và Nhân dân và lan tỏa hình ảnh Vũng Áng năng động, đoàn kết, giàu bản sắc và đang vươn mình phát triển.
Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Rằm tháng Bảy là dịp để người dân Hà Tĩnh trở về với cội nguồn. Tại các nhà thờ dòng họ, những cuộc hội ngộ không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp.
Được công nhận Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là cơ sở quan trọng các địa phương ở Hà Tĩnh bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào về cội nguồn cho các thế hệ con cháu.
Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.