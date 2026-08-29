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Văn hóa - Giải trí

Lan tỏa ý nghĩa đêm liên hoan văn nghệ quần chúng tại phường Vũng Áng

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, với nội dung phong phú, đa dạng đã góp phần lan tỏa hình ảnh phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) năng động, đoàn kết, giàu bản sắc và đang vươn mình phát triển.

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Các đại biểu tham dự đêm liên hoan.

Tối 28/8, phường Vũng Áng tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2026 với chủ đề “Vũng Áng - Rạng rỡ ánh bình minh”.

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Ông Nguyễn Văn Giáp - Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Áng khai mạc đêm liên hoan.
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Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, phường Vũng Áng trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia đêm liên hoan.
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Đêm liên hoan có 19 tiết mục văn nghệ đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố trên địa bàn phường.
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Các tiết mục được chuẩn bị công phu, với nội dung phong phú, đa dạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; phản ánh truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và những thành tựu phát triển của phường Vũng Áng trong giai đoạn mới.
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Tiết mục liên khúc Đi tìm đồng đội – Mẹ vẫn đợi ba về.
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Tiết mục "Về miền Ví, Giặm"
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Tiết mục "Con thuyền Ví, Giặm".
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Lãnh đạo phường Vũng Áng trao giải nhất cho TDP Tân Long.
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Ban Tổ chức trao giải nhì cho TDP Kỳ Thịnh và Trường Tiểu học Kỳ Thịnh.
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Ban Tổ chức trao giải 3 cho TDP Kỳ Long, TDP Tân Phong và Trường Mầm non Kỳ Long.

Liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2026 là hoạt động văn hóa ý nghĩa, thiết thực của phường Vũng Áng chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ và Nhân dân và lan tỏa hình ảnh Vũng Áng năng động, đoàn kết, giàu bản sắc và đang vươn mình phát triển.

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Chủ đề Đời sống văn hóa

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