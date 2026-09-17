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Văn hóa - Giải trí

10 nơi chỉ cần sang đường là đến quốc gia khác

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Tại một số nơi, đường biên giới đi xuyên khách sạn, thư viện, núi và thậm chí nhà dân, khiến việc sang một quốc gia khác đơn giản là bước qua đường.

Baarle-Hertog/Baarle-Nassau (Bỉ - Hà Lan)

Ở Baarle-Hertog và Baarle-Nassau, người dân đã quen với việc đường phía trước cửa nhà mình là một quốc gia, sân sau lại nằm trên lãnh thổ nước khác.

Thay vì chạy theo đường thẳng, biên giới Bỉ - Hà Lan uốn lượn qua các khu dân cư như mê cung, cắt ngang đường phố, khu vườn, cơ sở kinh doanh và nhà riêng. Một số cư dân sống trong ngôi nhà nơi mỗi phòng nằm trên lãnh thổ một nước.

Trên ảnh, một bộ bàn ghế được đặt trên lãnh thổ hai quốc gia, ngăn đôi bởi đường biên giới hình chữ thập. Ảnh: Straylight Travel

Valga/Valka (Estonia - Latvia)

Trong hàng thế kỷ, nơi đây là một thành phố cho đến khi bị chia thành Valga thuộc Estonia và Valka thuộc Latvia vào năm 1920.

Ngày nay, du khách khi đến đây sẽ khó nhận thấy rõ sự chia cắt biên giới vì chính sách đi lại trong khối Schengen. Mọi người có thể dễ dàng đi qua quảng trường trung tâm chung, vượt đường biên giới hai nước, không cần qua trạm kiểm soát cửa khẩu. Ảnh: Wiki

Görlitz/Zgorzelec (Đức - Ba Lan)

Sau Thế chiến II, sông Neisse (ảnh) trở thành một phần của đường biên giới mới giữa Đức và Ba Lan, chia đôi hai thành phố Görlitz và Zgorzelec.

Ngày nay, chính quyền hai nước đã cho xây các cây cầu nối hai bờ sông. Khi đứng bên này cầu, du khách sẽ thấy một thành phố bên kia sông thuộc quốc gia khác. Ảnh: Wiki

Komárom/Komárno (Hungary-Slovakia)

Hai đô thị Komárom (ảnh), Hungary và Komárno, Slovakia, từng là một thành phố trước khi đế quốc Áo - Hung tan rã. Ngày nay, kiến trúc, truyền thống văn hóa và tên gọi của hai thành phố vẫn nhắc nhở du khách về lịch sử từng "chung nhà". Ảnh: Strasse der kaiser und koenige

Cieszyn/Český Těšín (Ba Lan - CH Czech)

Năm 1920, thị trấn Teschen bị chia về hai quốc gia khác nhau. Sông Olza trở thành biên giới giữa Ba Lan và vùng lãnh thổ khi đó thuộc Tiệp Khắc (nay là CH Czech). Trên ảnh là thành phố Cieszyn ở Ba Lan. Ảnh: Buildings Tell Tales

Haparanda /Tornio (Thụy Điển - Phần Lan)

Haparanda và Tornio là hai thành phố liền kề thuộc hai quốc gia, sử dụng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ khác nhau. Du khách có thể sang quốc gia khác bằng cách đi bộ từ thành phố này sang thành phố kia. Ảnh: Haparanda Tornio

Laufenburg (Đức - Thụy Sĩ)

Laufenburg trông giống một thị trấn ven sông với những con phố lát đá, các tòa nhà nhiều màu và lịch sử chung kéo dài hàng thế kỷ. Tuy nhiên, sông Rhine chia nơi đây thành hai đô thị thuộc Đức và Thụy Sĩ. Hiện nay, hai bên đều giữ tên Laufenburg. Trên ảnh là thị trấn Laufenburg của Đức nhìn từ phía Thụy Sĩ. Ảnh: Wiki

Kerkrade-Herzogenrath (Hà Lan - Đức)

Dù thuộc hai quốc gia khác nhau, hai thành phố Kerkrade và Herzogenrath vẫn tạo thành một cộng đồng có mối liên kết chặt chẽ. Hằng ngày, người dân hai bên thường xuyên qua lại để sinh sống, mua sắm, làm việc.

Trên ảnh, phía bên trái thuộc Hà Lan, bên phải đường thuộc Đức. Ảnh: Reddit

Hotel Arbez Franco - Suisse (Pháp - Thụy Sĩ)

Tại khách sạn Arbez, du khách có thể ngủ ở hai quốc gia trong cùng một đêm do khách sạn được xây dựng trên phần đất của cả Pháp và Thụy Sĩ. Đường biên giới quốc tế chạy xuyên qua tòa nhà, hành lang, khu vực ăn uống và một số phòng. Nhờ đặc điểm này, khách sạn trở thành điểm đến hút khách tại châu Âu. Ảnh: Wiki

Beede Palin (Mỹ - Canada)

Phố Canusa, thị trấn Beede Palin là biên giới Mỹ - Canada, nằm giữa bang Vermont (Mỹ) và tỉnh Quebec (Canada). Điều này khiến những người hàng xóm sống đối diện chịu sự quản lý của các chính quyền khác nhau. Tên Canusa cũng là sự kết hợp của Canada và USA, phản ánh vị trí đặc biệt của con phố. Trên ảnh, một người dân đang đứng bên phía Mỹ tại Canusa. Ảnh: Vtdigger

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