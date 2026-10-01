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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Những món quà bình dị

Gia Hân
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(Baohatinh.vn) - Một mùi bưởi thơm, vệt nắng bên ô cửa hay tiếng bà gọi khi chiều xuống… những điều giản dị ấy đôi khi lại trở thành món quà đẹp nhất của tuổi thơ.

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