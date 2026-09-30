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Trang nghiêm lễ giỗ Đức Thánh Trần ở đền Chợ Củi

Hữu Trung
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(Baohatinh.vn) - Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn ở đền Chợ Củi, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là dịp để tưởng nhớ và ghi ơn một vị tướng tài của dân tộc .

Sáng 30/9 (tức 20/8 âm lịch), tại Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia đền Chợ Củi, xã Nghi Xuân trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 726 (1300 - 2026) của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.

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Đại diện lãnh đạo, cán bộ xã Nghi Xuân dự lễ tưởng nhớ Đức Thánh Trần Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.

Hàng năm, vào ngày 20/8 âm lịch, tại đền Chợ Củi, xã Nghi Xuân đều diễn ra lễ giỗ Quốc công tiết chế Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn. Nhân dân thờ Trần Hưng Đạo không đơn thuần vì ông là vị tướng tài mà đã trở thành một vị thánh trong tâm thức người dân Việt.

Cuộc đời và sự nghiệp của Trần Hưng Đạo gắn với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của Nhân dân Đại Việt.

Sinh thời, Hưng Đạo Đại Vương luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, chăm lo mối đoàn kết dân tộc, dạy tướng sĩ phải hòa thuận, trên dưới một lòng.

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Lễ giỗ được tổ chức với nghi thức cúng tế truyền thống

Đại Vương mất ngày 20/8 năm Canh Tý (1300) tại dinh thự Vạn Kiếp nay thuộc xã Chí Linh (Hải Dương). Sau khi mất, ông đã được vua Trần phong tặng: "Thái sư thượng phụ quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương”. Nhân dân đã tôn ông là Đức Thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi.

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Du khách về dâng lễ Đức Thánh Trần

Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn được xã Nghi Xuân tổ chức trang nghiêm với những nghi thức cúng tế truyền thống để tưởng niệm Đức Thánh Trần, cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi...

Hàng năm, đền Chợ Củi ở xã Nghi Xuân có 3 đại lễ diễn ra: Ngày 3 tháng 3 âm lịch (ngày giỗ Thánh Mẫu); ngày 20 tháng 8 âm lịch (ngày giỗ Đức Thánh Trần) và ngày 10 tháng 10 âm lịch (ngày giỗ Quan Hoàng Mười). Đây là những dịp đông đảo khách thập phương về chiêm bái, hành lễ với niềm tin sẽ được Thánh Mẫu, các quan lớn, các chầu, quan Hoàng Mười và Đức Thánh Trần phù hộ.

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Tags:

#Lễ giỗ Đức Thánh Trần #xã Nghi Xuân #đền Chợ Củi

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