Hà Tĩnh chuyển hóa giá trị văn hóa thành sản phẩm, động lực phát triển

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 640/KH-UBND triển khai thực hiện các thông báo kết luận của Trung ương về phát triển văn hóa, trong đó xác định chuyển mạnh từ bảo tồn là chủ yếu sang bảo tồn gắn với phát huy, sáng tạo và phát triển; từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa đặc sắc thành sản phẩm văn hóa, du lịch, công nghiệp văn hóa.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh sẽ tập trung thực hiện 3 chuyển hướng lớn. Trong đó, chuyển mạnh tư duy về vai trò của văn hóa, xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển; gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng con người Hà Tĩnh và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Di sản Truyện Kiều và Đại thi hào Nguyễn Du được xác định là hạt nhân trong việc xây dựng Đề án “Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều” (Ảnh minh họa).

Chuyển mạnh từ không gian truyền thống sang kết hợp không gian thực và không gian số, đẩy mạnh số hóa và khai thác hiệu quả các giá trị di sản, văn hóa, văn nghệ dân gian. Cùng đó, chuyển từ bảo tồn là chủ yếu sang bảo tồn gắn với phát huy, sáng tạo và phát triển, nhất là các giá trị của Nguyễn Du - Truyện Kiều, dân ca ví, giặm và các di sản văn hóa truyền thống.

Một nhiệm vụ trọng tâm được Hà Tĩnh đặt ra là phát triển công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới.

Tập trung hoàn thiện việc xây dựng Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong quý IV/2026 trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa đặc sắc của Hà Tĩnh. Trong đó có 704 di tích được xếp hạng, gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 92 di tích quốc gia, 610 di tích cấp tỉnh; 3 di sản tư liệu UNESCO ghi danh

Tỉnh lựa chọn không quá 2 dự án công nghiệp văn hóa quan trọng, có tính dẫn dắt, lan tỏa để tập trung triển khai. Mỗi dự án phải xác định rõ sản phẩm, doanh nghiệp thực hiện, nguồn vốn, thị trường, tài sản trí tuệ và mức đóng góp dự kiến vào GRDP, tạo việc làm, xuất khẩu hoặc thu hút du lịch. Ưu tiên khai thác có chọn lọc các giá trị văn hóa đặc sắc, có khả năng tạo sản phẩm và thương hiệu của Hà Tĩnh, nhất là Nguyễn Du - Truyện Kiều, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, các danh nhân, di sản văn hóa, làng nghề, lễ hội, ẩm thực và các tài nguyên văn hóa đặc thù; gắn bảo tồn với giáo dục, trải nghiệm, du lịch, sáng tạo nội dung, xây dựng thương hiệu, xác lập và khai thác tài sản trí tuệ, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm và dịch vụ văn hóa có giá trị gia tăng, góp phần tạo việc làm, phát triển doanh nghiệp và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh đẩy mạnh số hóa di sản, tài nguyên và dữ liệu văn hóa; xây dựng, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối cơ sở dữ liệu văn hóa với các nền tảng số dùng chung, phục vụ quản lý, bảo tồn, nghiên cứu, giáo dục, quảng bá và phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch.

Về nguồn lực, kế hoạch yêu cầu bảo đảm mức chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 28/2026/QH16; đồng thời huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp cho những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực có tiềm năng và sức lan tỏa.

Tượng thờ Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ tại Khu di tích Nguyễn Công Trứ ở xã Nghi Xuân.

Đáng chú ý, trong quý IV/2026, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành hồ sơ khoa học trình UNESCO đề nghị vinh danh và cùng kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Nguyễn Công Trứ (1778 - 2028). Cùng thời gian, Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều cũng được yêu cầu hoàn thành.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, trong đó tập trung tham mưu phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Nguyễn Công Trứ, hoàn thành Đề án phát triển công nghiệp văn hóa và đẩy mạnh số hóa các di sản quốc gia, quốc gia đặc biệt.

Các sở, ban, ngành, địa phương được yêu cầu rà soát, cụ thể hóa nhiệm vụ theo chức năng, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm; tập trung xử lý những nhiệm vụ chưa triển khai, chậm tiến độ hoặc hiệu quả chưa cao, bảo đảm việc phát triển văn hóa được thực hiện đồng bộ, thiết thực và có trọng tâm.