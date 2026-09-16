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Văn hóa - Giải trí

Trẻ em Hà Tĩnh hào hứng nhận sách miễn phí

Nguyễn Liễu - Khả Nhi
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(Baohatinh.vn) - Trẻ em Hà Tĩnh hào hứng tìm đến điểm phát sách miễn phí để tự tay lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích.

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Từ ngày 15 - 17/9, hành trình xuyên Việt “Sách đến mọi nhà” do Công ty Sách Đông A thực hiện dừng chân tại Hà Tĩnh. Trẻ em dưới 13 tuổi được nhận sách miễn phí, một số đầu sách nhiều độc giả lớn tuổi yêu thích cũng được bày bán với mức giá ưu đãi.
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Xe “Sách đến mọi nhà” được đặt tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh (số 21 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen). Đây là cơ hội để trẻ em tiếp cận những cuốn sách phù hợp, khơi gợi niềm yêu thích và từng bước hình thành thói quen đọc sách.
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Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều em nhỏ vẫn được phụ huynh đưa đến để nhận sách. Trước những kệ sách đầy màu sắc, các em chăm chú tìm kiếm những cuốn sách phù hợp với sở thích của mình.
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Các kệ sách được bố trí gọn gàng, vừa tầm, giúp các em dễ dàng quan sát và tìm được những cuốn sách mình quan tâm.
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Từ những cuốn sách được trưng bày, các em tự mình tìm kiếm câu chuyện, nhân vật mà mình yêu thích. Việc được lựa chọn theo sở thích khiến nhiều em thích thú.
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Bên cạnh những cuốn sách được tặng miễn phí, ban tổ chức cũng bán một số sách, truyện với giá dao động từ 20.000 - 50.000 đồng/cuốn. Sách “tôi kể” được bày bán số lượng có hạn tại điểm dừng và nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả. Nhiều phụ huynh cũng tự chọn mua những cuốn phù hợp cho mình.
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Anh Trần Đức Cường (phường Thành Sen) cho biết: “Tôi thấy đây là chương trình rất ý nghĩa và thiết thực đối với trẻ em. Các con được tự tay lựa chọn những cuốn sách mình thích, được tặng sách miễn phí nên cảm thấy rất hào hứng. Ngoài ra, một số sách bán với giá ưu đãi nên tôi cũng tranh thủ mua thêm một cuốn cho mình".
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Không chỉ được tặng sách, các em nhỏ còn được gặp họa sĩ Trần Đại Thắng và xem ông trực tiếp vẽ bìa sách.
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Em Võ Khánh Huyền (phường Thành Sen) chia sẻ: “Em rất vui vì hôm nay đến đây và được tự chọn những cuốn sách mình thích. Có rất nhiều cuốn sách hay, em thích những câu chuyện có nhân vật thú vị và muốn mang về đọc ngay. Em mong sẽ có thêm nhiều chương trình như thế này để chúng em được đọc thêm nhiều sách”.
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Họa sĩ Trần Đại Thắng - Giám đốc Công ty Sách Đông A bày tỏ: “Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là sự hào hứng và tinh thần ham đọc sách của các em nhỏ Hà Tĩnh. Mỗi em có một sở thích riêng, em thích truyện, em tìm sách khám phá, nhưng đều rất chăm chú khi lựa chọn và đọc sách. Dù trời mưa, các em vẫn cùng bố mẹ đến tham gia. Chúng tôi mong những cuốn sách được trao hôm nay sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách của các em”.
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Không gian xe sách giới thiệu đa dạng các thể loại từ truyện thiếu nhi, truyện tranh, sách khám phá đến những đầu sách dành cho độc giả lớn tuổi.
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Nhân viên sắp xếp sách theo từng thể loại, giúp phụ huynh và học sinh thuận tiện tìm kiếm, lựa chọn.
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Dừng chân tại Hà Tĩnh, “Sách đến mọi nhà” tạo thêm cơ hội để những em nhỏ được tự tay lựa chọn và nhận những cuốn sách phù hợp. Từ những cuốn sách mang về, các em có thêm điều kiện đọc, tìm hiểu và khám phá những điều mới trong cuộc sống.

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Tags:

#Sách miễn phí #Hà Tĩnh #Chương trình sách #Đọc sách #“Sách đến mọi nhà”

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

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