Trẻ em Hà Tĩnh hào hứng nhận sách miễn phí

(Baohatinh.vn) - Trẻ em Hà Tĩnh hào hứng tìm đến điểm phát sách miễn phí để tự tay lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích.
Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều em nhỏ vẫn được phụ huynh đưa đến để nhận sách. Trước những kệ sách đầy màu sắc, các em chăm chú tìm kiếm những cuốn sách phù hợp với sở thích của mình.
Các kệ sách được bố trí gọn gàng, vừa tầm, giúp các em dễ dàng quan sát và tìm được những cuốn sách mình quan tâm.
Từ những cuốn sách được trưng bày, các em tự mình tìm kiếm câu chuyện, nhân vật mà mình yêu thích. Việc được lựa chọn theo sở thích khiến nhiều em thích thú.
Bên cạnh những cuốn sách được tặng miễn phí, ban tổ chức cũng bán một số sách, truyện với giá dao động từ 20.000 - 50.000 đồng/cuốn. Sách “tôi kể” được bày bán số lượng có hạn tại điểm dừng và nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả. Nhiều phụ huynh cũng tự chọn mua những cuốn phù hợp cho mình.
Anh Trần Đức Cường (phường Thành Sen) cho biết: “Tôi thấy đây là chương trình rất ý nghĩa và thiết thực đối với trẻ em. Các con được tự tay lựa chọn những cuốn sách mình thích, được tặng sách miễn phí nên cảm thấy rất hào hứng. Ngoài ra, một số sách bán với giá ưu đãi nên tôi cũng tranh thủ mua thêm một cuốn cho mình".
Không chỉ được tặng sách, các em nhỏ còn được gặp họa sĩ Trần Đại Thắng và xem ông trực tiếp vẽ bìa sách.
Không gian xe sách giới thiệu đa dạng các thể loại từ truyện thiếu nhi, truyện tranh, sách khám phá đến những đầu sách dành cho độc giả lớn tuổi.
Nhân viên sắp xếp sách theo từng thể loại, giúp phụ huynh và học sinh thuận tiện tìm kiếm, lựa chọn.
Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Rằm tháng Bảy là dịp để người dân Hà Tĩnh trở về với cội nguồn. Tại các nhà thờ dòng họ, những cuộc hội ngộ không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp.
Được công nhận Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là cơ sở quan trọng các địa phương ở Hà Tĩnh bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào về cội nguồn cho các thế hệ con cháu.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!