Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp yêu thương

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang đến cho thiếu nhi một mùa trăng vui tươi, đầm ấm.
Các em nhỏ biểu diễn các tiết mục, mang đến không khí vui tươi, rộn ràng cho đêm hội.
Cũng trong tối ngày 24/9, UBND xã Phúc Trạch phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và Ban Công tác Mặt trận thôn Phúc Trung tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, thu hút 350 thiếu nhi tham gia. Dịp này, Ban tổ chức đã trao 22 suất quà với tổng trị giá 7 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Tại thôn Nam Phố (xã Hương Sơn), chương trình "Tết Trung thu" được Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức đã thu hút đông đảo thiếu nhi trên địa bàn tham gia. Đêm hội mang đến cho các em những khoảnh khắc vui tươi, hào hứng bên bạn bè và cùng hòa mình vào không khí rộn ràng của mùa trăng.
Ban tổ chức đã trao tặng 78 triệu đồng tiền mặt cho 72 em học sinh. Bên cạnh đó, các em còn được nhận sách, vở, đồ dùng học tập và nhiều phần quà thiết thực, qua đó góp thêm niềm vui trong mùa Trung thu và động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập.
UBND xã Đức Thọ cũng vừa tổ chức đêm hội “Vui Tết Trung thu năm 2026” tại Trường Tiểu học Đức Thọ (phân hiệu Hòa Lạc). Tại chương trình, các em học sinh được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ nhà trường biểu diễn, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, tham gia múa tập thể, trò chơi và phá cỗ Trung thu. (Ảnh: Truyền thông xã Đức Thọ).
Những hoạt động đón Tết Trung thu tại Hà Tĩnh không chỉ mang đến niềm vui cho thiếu nhi mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường và xã hội đối với trẻ em. Qua đó, những giá trị đẹp của Tết Trung thu tiếp tục được gìn giữ và trao truyền, để mỗi mùa trăng trở thành một phần ký ức tuổi thơ của các em. Trong ảnh: Học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 đón Tết Trung thu.
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