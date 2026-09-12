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Văn hóa - Giải trí

Cận cảnh trống đồng hơn 2.000 năm tuổi được phía Pháp bàn giao cho Việt Nam

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Chiếc trống được các nhà khoa học Pháp giám định có niên đại khoảng thế kỷ V trước Công nguyên, cao 40,7cm, đường kính 54,5cm và nặng 17,2kg.

Thông tin về chiếc Trống đồng Đông Sơn được phía Pháp bàn giao cho Việt Nam đang được công chúng quan tâm.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), chiếc trống được các nhà khoa học Pháp giám định có niên đại khoảng thế kỷ V trước Công nguyên, cao 40,7cm, đường kính 54,5cm và nặng 17,2kg.

Cận cảnh Trống đồng Đông Sơn được bàn giao (Ảnh: Cục Hợp tác Quốc tế).
Cận cảnh Trống đồng Đông Sơn được bàn giao (Ảnh: Cục Hợp tác Quốc tế).

Năm 2014, hiện vật bị Hải quan Pháp tịch thu tại sân bay Rennes do không có giấy tờ hợp lệ. Sau đó, trống được chuyển giao cho Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Rennes để bảo quản, nghiên cứu và lưu giữ trong hơn 10 năm.

Lễ bàn giao Trống đồng Đông Sơn diễn ra sáng 10/9 tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL Việt Nam và Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp.

Đặc biệt, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự sự kiện này.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông khẳng định, việc hồi hương Trống đồng Đông Sơn không đơn thuần là tiếp nhận một cổ vật quý giá. Đây còn là sự trở về của một biểu tượng di sản, một phần hồn cốt văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Phía Pháp bàn giao chiếc Trống đồng Đông Sơn cho phía Việt Nam (Ảnh: Cục Hợp tác Quốc tế).
Phía Pháp bàn giao chiếc Trống đồng Đông Sơn cho phía Việt Nam (Ảnh: Cục Hợp tác Quốc tế).

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, quá trình đưa Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam góp phần hàn gắn những mạch nguồn lịch sử từng bị đứt đoạn bởi chiến tranh và biến động thời cuộc.

Ông gửi lời cảm ơn Chính phủ, Bộ Văn hóa, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, Hải quan Pháp, chính quyền và Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Rennes cùng các cơ quan liên quan đã tham gia quá trình lưu giữ, bảo quản, xác minh và hoàn thiện thủ tục trao trả hiện vật.

Thứ trưởng cũng ghi nhận sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Đại sứ Trịnh Đức Hải trong quá trình đưa hiện vật về Việt Nam.

Ông nhận định, sự kiện là minh chứng cho quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực bảo tồn di sản.

Việc đưa các hiện vật văn hóa về quê hương cũng phù hợp với xu thế hợp tác quốc tế và định hướng của UNESCO, đồng thời thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard cũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong mối liên kết lâu đời giữa hai quốc gia.

Theo bà, việc trao trả Trống đồng Đông Sơn thể hiện sự trân trọng đối với di sản văn hóa và góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Lễ bàn giao Trống đồng Đông Sơn diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

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Tags:

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