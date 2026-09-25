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Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, ngăn chặn phim ngắn vi phạm trên không gian mạng

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Ngày 25/9, Cục Điện ảnh có văn bản yêu cầu các nền tảng rà soát, ngăn cung cấp “phim ngắn” chưa đáp ứng đầy đủ quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, ngăn phim ngắn vi phạm trên không gian mạng. Ảnh: Minh Chính (chụp tháng 7.2026)

Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, ngăn phim ngắn vi phạm trên không gian mạng. Ảnh: Minh Chính (chụp tháng 7.2026)

Nhiều sản phẩm “phim ngắn” chưa đáp ứng đầy đủ quy định

Trong công văn gửi các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng và các đơn vị quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian, kho ứng dụng có cung cấp phim tại Việt Nam, Cục Điện ảnh cho biết hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng về số lượng.

Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” được cung cấp tới người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ nội dung trực tuyến.

Qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận thấy một số tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định.

Các vi phạm được cơ quan quản lý lưu ý gồm điều kiện về chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng; điều kiện thực hiện phân loại phim; phân loại và hiển thị kết quả phân loại; thông báo danh sách phim và kết quả phân loại trước khi phổ biến cùng các nghĩa vụ khác.

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022, chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định pháp luật.

Cục Điện ảnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang phổ biến phim khẩn trương rà soát, bảo đảm đáp ứng đúng điều kiện. Trước khi phổ biến, chủ thể phải bảo đảm điều kiện phân loại phim và chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả phân loại.

Theo Nghị định 131/2022/NĐ-CP, chủ thể phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng phải có hội đồng phân loại phim hoặc phần mềm kỹ thuật, cơ chế để thực hiện việc phân loại theo quy định; có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; đồng thời có phương án kỹ thuật và quy trình tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu.

Trường hợp chưa bảo đảm điều kiện phân loại phim, chủ thể phổ biến phim phải đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng theo quy định.

Yêu cầu nền tảng ngăn phim không đủ điều kiện

Cục Điện ảnh yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức phổ biến phim thông báo danh sách phim và kết quả phân loại thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; hiển thị mức phân loại, cảnh báo và áp dụng biện pháp kỹ thuật bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện để người dùng báo cáo phim vi phạm.

Đối với các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian và kho ứng dụng có cung cấp phim tại Việt Nam, Cục Điện ảnh yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp.

Với những phim do chủ thể chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện phổ biến, yêu cầu về phân loại phim và các nghĩa vụ liên quan, Cục Điện ảnh đề nghị các nền tảng kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến, đồng thời yêu cầu chủ thể liên quan khắc phục, hoàn thiện điều kiện trước khi tiếp tục phổ biến.

Cục Điện ảnh cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về điện ảnh.

Tổ chức, cá nhân được xác định có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo thẩm quyền hoặc được chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Kèm theo văn bản, Cục Điện ảnh công bố danh sách 30 chủ thể đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng, trong đó có VieON, FPT, iQIYI, Apple Distribution International, Netflix, Viettel, MobiFone, Vfilms, Galaxy Go và một số kho phim, ứng dụng khác.

Theo Chí Long/laodong.vn
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