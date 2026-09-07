Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Tháng Chín đi qua làng

Đường Hùng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tháng 9 đi qua làng với làn gió thu nhẹ, màu cờ đỏ thắm và bóng dáng mẹ lặng lẽ sửa soạn cho ngày khai trường của con, đó là những điểm tựa ấm áp theo ta đi suốt cuộc đời.

00:00 / 00:00
0:00

Podcast khác

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!