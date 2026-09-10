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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Mùa thu – Khúc giao mùa của đất trời và lòng người

Hà Lê Đan
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(Baohatinh.vn) - Mùa thu từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng đẹp trong văn học, bởi đó là mùa của bầu trời trong xanh, gió nhẹ, lá vàng và những cảm xúc dịu dàng.

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