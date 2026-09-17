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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Bưu điện âm thanh

Vũ Khánh Đan
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(Baohatinh.vn) - Truyện ngắn "Bưu điện âm thanh" của Vũ Khánh Đan kể về món quà đặc biệt dành tặng cụ Sáu khiếm thị, đó là những tiếng động, thanh âm ấm áp, rộn rã của con hẻm nhỏ.

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