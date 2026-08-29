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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Vũ Thị Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.

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