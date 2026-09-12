Xã Cẩm Xuyên ra mắt mô hình nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

(Baohatinh.vn) - Mô hình “Việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ” tại thôn Cẩm Bào, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được triển khai nhằm từng bước loại bỏ hủ tục, hạn chế lãng phí, xây dựng nếp sống văn hóa mới.
Chiều 12/9, UBND xã Cẩm Xuyên tổ chức lễ ra mắt mô hình “Việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ” ở thôn Cẩm Bào. Lãnh đạo địa phương cùng tham dự.
Mô hình “Việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ” được thành lập tại thôn Cẩm Bào bao gồm các thành viên là tập thể cán bộ thôn và 672 hộ gia đình. Cẩm Bào là thôn được UBND xã Cẩm Xuyên lựa chọn xây dựng mô hình điểm.
Thực hiện mô hình, đối với việc cưới, cần tổ chức tiết kiệm, xóa bỏ hoàn toàn nạn tảo hôn, thách cưới và tục ăn uống linh đình vụ lợi. Tiệc cưới chỉ diễn ra trong ngày, âm nhạc dừng trước 22 giờ và tuyệt đối không lấn chiếm lòng lề đường dựng rạp, vận động các thành viên trong gia đình tổ chức tiệc cưới tại nhà văn hóa thôn.
Đối với việc tang không soạn cỗ mời khách trong thời gian tổ chức tang lễ, các nghi thức cần thực hiện chu đáo, tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh; không mở nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm; chấm dứt tình trạng rải tiền thật, vàng mã ra đường và hạn chế tối đa vòng hoa, bức trướng lãng phí; vận động Nhân dân trong thôn khi có người thân qua đời thì thực hiện hỏa táng phù hợp theo quy định.
Mô hình “Việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ” nhằm đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Sau mô hình điểm ở thôn Cẩm Bào, xã Cẩm Xuyên sẽ xây dựng và nhân rộng các mô hình trên địa bàn.
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