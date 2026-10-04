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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Mùa thu đi qua vai mẹ

Phúc Thiện
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(Baohatinh.vn) - Một chiếc áo nâu cũ khơi dậy ký ức về những mùa thu tuổi thơ, nơi bờ vai mẹ lặng lẽ che mưa, chắn gió và chở con đi qua những tháng năm yêu thương.

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