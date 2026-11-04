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Podcast Truyện ngắn: Chiếc ghế cuối lớp

Phan Linh Châu
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(Baohatinh.vn) - Nhân dịp hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 truyện ngắn “Chiếc ghế cuối lớp” của tác giả Phan Linh Châu thể hiện tình yêu thương học trò thật đặc biệt của người cô giáo trẻ.

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