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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Giao mùa nhớ quê

Nguyễn Bá Thuyết
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(Baohatinh.vn) - Với tác giả Nguyễn Bá Thuyết, người con Hà Tĩnh đã xa quê gần 45 năm, quê hương vẫn là miền ký ức sâu nặng. Đôi khi, chỉ một làn gió lạnh đầu mùa cũng đủ gợi về mái nhà xưa.

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