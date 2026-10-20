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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Món quà gửi muộn

Linh Châu
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(Baohatinh.vn) - Truyện ngắn "Món quà gửi muộn" kể về câu chuyện của Mai, bà và mẹ. Về việc mẹ Mai đã âm thầm viết thư thay người cha hy sinh, để xoa dịu nỗi chờ đợi mỏi mòn của bà ngoại.

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