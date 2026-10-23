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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Chăn trâu – một miền nhớ

Nguyễn Bá Thuyết
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(Baohatinh.vn) - Tuổi thơ của những người đi qua hơn nửa đời người thường gắn với mái nhà, con đường làng, bạn cũ và những buổi chăn trâu...Dẫu thiếu thốn, ký ức ấy vẫn ấm áp, thân thương.

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