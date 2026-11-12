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Podcast tản văn: Bông hoa giấy gửi cô
Gia Hân
12/11/2026 19:00
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên
(Baohatinh.vn) - Tình cảm thầy trò luôn là ký ức đẹp theo năm tháng. Một bông hoa giấy nhỏ bé cũng đủ gửi gắm lòng biết ơn và nỗi nhớ thương dành tặng cô giáo cũ.
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