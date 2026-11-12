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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Bông hoa giấy gửi cô

Gia Hân
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(Baohatinh.vn) - Tình cảm thầy trò luôn là ký ức đẹp theo năm tháng. Một bông hoa giấy nhỏ bé cũng đủ gửi gắm lòng biết ơn và nỗi nhớ thương dành tặng cô giáo cũ.

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