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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Mẹ và những vòng xe kẽo kẹt

Hà Lê Đan
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(Baohatinh.vn) - Tản văn "Mẹ và những vòng xe kẽo kẹt" của Hà Lê Đan là bài viết xúc động về tiếng xe đạp kẽo kẹt của mẹ trong sương sớm cùng không khí chợ quê lam lũ.

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