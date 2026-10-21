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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Lời nói dối ngọt ngào

Vũ Thị Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Ở vùng cao Xín Mần, từ món quà nhỏ của mẹ Hiền, Dua nghĩ ra cách mang niềm vui đến cho em trai. Qua ánh nhìn hồn nhiên của đứa trẻ, tình thân và tình mẹ hiện lên thật cảm động.

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