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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Mát lành giếng quê

Linh Châu
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(Baohatinh.vn) - Giếng làng ngày trước là nơi lấy nước, gặp gỡ của người dân quê. Nơi ấy lưu giữ dáng mẹ, tiếng cười tuổi thơ, trở thành miền ký ức thân thương giữa bao đổi thay của quê nhà.

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