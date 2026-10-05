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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Những cơn mưa đi lạc

Trần Quỳnh Nga
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(Baohatinh.vn) - Từ những cơn mưa nơi đảo xa, một lời hứa tuổi thơ, một cuộc gặp gỡ và những rung động âm thầm đã dẫn lối cho một lựa chọn trở về đầy yêu thương.

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