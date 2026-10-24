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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Nhớ thương tháng Mười

Phương Thúy
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(Baohatinh.vn) - Tháng Mười có chút nắng hanh hao, gió heo may se lạnh và cúc họa mi trắng tinh khôi. Là mùa của những nỗi nhớ dịu dàng, những cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng đủ để trái tim xao xuyến.

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