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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Hiên nhà trở gió

Nguyễn Hằng
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(Baohatinh.vn) - Khi những ngày cuối thu dần khép lại, gió lạnh bắt đầu ùa về, lòng người như muốn tìm về một miền yêu thương, nơi có bóng dáng mẹ hiền và hơi ấm thân thuộc của mái nhà xưa.

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