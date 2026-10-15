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Văn hóa - Giải trí

Podcast Truyện ngắn: Hành trình của chiếc lá

Linh Đan
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(Baohatinh.vn) - Truyện ngắn "Hành trình của chiếc lá" của tác giả Linh Đan kể về câu chuyện một chiếc lá non bé nhỏ đón nắng xuân, lớn lên giữa mùa hè rồi vàng đi và lìa cành khi thu đến.

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