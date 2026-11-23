Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa…

Hàng Châu là địa danh nổi tiếng, thủ phủ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) được mệnh danh là thiên đàng, cùng với Giang Tô. Nơi đây có Tây Hồ lung linh soi bóng những hàng dương liễu và những đoạn đê uốn cong thành cây cầu nhỏ mang tên hai nhà thơ lớn của Trung Quốc: Bạch Cư Dị, Tô Đông Pha.

Một góc Tây Hồ (Hàng Châu).

Đây cũng là thành phố tượng trưng cho tình yêu với những giai nhân tên tuổi như Tây Thi, Tiểu Thanh và những thiên tình sử: Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Thanh Xà - Bạch Xà. Đặc biệt là câu chuyện của nàng Tiểu Thanh xinh đẹp, tài hoa, bất hạnh đã đi vào thơ của Đại thi hào Nguyễn Du ở Việt Nam. Mùa hè ở đây có hoa anh đào, hoa sen nở, mùa thu trăng sáng lấp lánh mặt hồ. Kinh Hàng Đại Vân Hà là tên con sông đào chảy từ Hàng Châu về Bắc Kinh trở thành phương tiện giao thông và vận tải hơn 1.700 km. Con sông Tiền Đường từng mang nặng dấu ấn số phận nàng Kiều trong thi phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng chảy qua vùng đất này.

Đoàn du khách Việt Nam.

Là thắng cảnh nổi tiếng, Hàng Châu thu hút đông đảo tao nhân mặc khách từ mọi miền về đây ngắm cảnh, dạo chơi. Những giai nhân tuyệt sắc ở đây cũng theo sử sách vang xa ngoài bờ cõi. Đại thi hào Nguyễn Du trong hơn 1 năm đi sứ ở Trung Quốc, từ 1813-1814 đã đi qua các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam và đến với Hàng Châu. Tại đây, nhà thơ đã viết 3 bài thơ chữ Hán: “Mộ Nhạc Vũ Mục” (tức Nhạc Phi), “Tần Cối tượng”, “Vương Thị tượng”. Trước đó, khi đọc bài ghi chép về nàng Tiểu Thanh, ông rất cảm thương số phận nữ thi nhân xinh đẹp, tài hoa và bất hạnh. Tương truyền, Tiểu Thanh là cô gái có nhan sắc, mẹ là giáo viên nên từ nhỏ biết làm thơ, thông tuệ khác thường. Năm 16 tuổi, nàng được gả làm vợ lẽ cho một người đàn ông giàu có là Phùng Tử Hư ở Tây Hồ. Do người vợ cả ghen tuông quá mức nên nàng phải ra sống ở một ngôi nhà nhỏ bên Hồ Tây nhưng vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ của bà ta. Sau khi nàng ốm chết, bà này còn đốt hết thơ của nàng. Liên tưởng đến tên tuổi, số phận những bài thơ của mình sau 300 năm nữa, Nguyễn Du đã ngậm ngùi viết bài thơ “Độc Tiểu Thanh ký” (Đọc bài Tiểu Thanh ký). Nguyên văn chữ Hán bài thơ:

Tây Hồ hoa uyển tận thành khư

Độc điếu song tiền nhất chỉ thư

Chi phấn hữu thần liên tử hậu

Văn chương vô mệnh luỵ phần dư

Cổ kim hận sự thiên nan vấn

Phong vận kỳ oan ngã tự cư

Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.

Dịch thơ:

Tây Hồ cảnh đẹp hoá gò hoang,

Thổn thức bên song mảnh giấy tàn.

Son phấn có hồn chôn vẫn hận,

Văn chương không mệnh đốt còn vương.

Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi,

Cái án phong lưu khách tự mang.

Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa,

Người đời ai khóc Tố Như chăng?

(Vũ Tam Tập dịch)

Với những di sản thơ chữ Hán và Truyện Kiều bằng chữ Nôm nổi tiếng mang giá trị nhân đạo, giá trị nghệ thuật to lớn và xuyên thời đại, năm 1965, Hội đồng Hoà bình thế giới đã tổ chức kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân văn hoá thế giới, thi hào Nguyễn Du (1765-1965). UNESCO đã ra nghị quyết kỷ niệm 250 Năm sinh Nguyễn Du vào năm 2015 (1765-2015). Chưa đến 300 năm, chỉ mới 206 năm kể từ ngày Nguyễn Du mất, tỉnh Hà Tĩnh và Hội Kiều học Việt Nam, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền đã nhiều lần tổ chức lễ giỗ và tưởng niệm đại thi hào. Hàng triệu người trên thế giới yêu mến tác phẩm của ông, nhất là Truyện Kiều. Thơ văn và cuộc đời ông tiếp tục là đề tài nghiên cứu vô tận của các học giả trong và ngoài nước.

Ông Trần Đăng Sơn chia sẻ cảm xúc khi đến với Hàng Châu.

Hôm nay, đặt những bước chân lên từng viên gạch bên bờ hồ, soi mình trên sóng nước Hồ Tây, tôi vẫn thấp thoáng thấy bóng hình ông, nghe tiếng thơ ông đồng vọng. Đi bên cạnh tôi, ông Trần Đăng Sơn, du khách Việt Nam đến từ tỉnh Ninh Bình bày tỏ: “Tôi biết về Đại thi hào Nguyễn Du đã lâu nhưng không hề biết đây là nơi ông đã đặt chân đến trong một năm đi sứ. Vì vậy, tôi rất xúc động khi được đến tham quan nơi này và được nghe lại câu thơ nổi tiếng của ông”.

Đi dưới lòng sông Tiền Đường

Một thế giới mà Nguyễn Du ao ước là con người được sống trong tự do, hạnh phúc, trong yêu thương và bình đẳng, tiến bộ đang trở thành hiện thực. Dọc đường trở về, đoàn du khách chúng tôi bàn tán sôi nổi về các nhân vật và trích đoạn, về những địa danh trong Truyện Kiều của Nguyễn Du như: Chiết Giang, Phúc Kiến, Vô Tích, Lâm Tri, Hàng Châu... Khi chuẩn bị đi qua con sông Tiền Đường, anh Trần Nguyên Hùng, hướng dẫn viên người Trung Quốc giới thiệu với chúng tôi về đặc điểm của con sông này: nó chảy qua huyện Tiền Đường và thành Hàng Châu, mỗi năm một lần nước dâng lên rất hung dữ, thuỷ triều dâng cao đến 8-9 m, từng nhấn chìm làng mạc ven sông.

Đường phố ở Hàng Châu.

Tôi chợt liên tưởng tới những hình ảnh trong Truyện Kiều, đó là giấc mơ hẹn hò của Đạm Tiên - bóng ma định mệnh với nàng Kiều sau khi nàng tự tử tại lầu xanh bất thành: “Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau”. Đây cũng là con sông mà sau khi Từ Hải bị Hồ Tôn Hiến hại chết “Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa trời”, Kiều bị gả cho một viên thổ quan, phải lên kiệu hoa xuống thuyền. Trong đêm khuya, đang “Một mình cay đắng trăm đường” thì nàng bỗng nghe:

Triều đâu nổi tiếng đùng đùng

Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường

Nhớ lời hẹn của Đạm Tiên năm nào, nàng đã viết thư để lại nói về nỗi nhục nhã ê chề của mình và “Đem mình gieo xuống giữa dòng trường giang”. Nhưng như dân gian ta thường nói, ở hiền gặp lành, tấm lòng hiếu nghĩa của nàng đã động đến trời, Kiều không chết mà được vãi Giác Duyên cứu sống. Giác Duyên khi nghe tin đã “Thuê năm ngư phủ hai người/Đóng thuyền chực bến kết chài giăng sông” và đã vớt được Kiều. Hai người về sống với nhau ở thảo lư (ngôi nhà lợp cỏ) bên sông. Sau 15 năm, không còn nạn binh đao, “Sóng êm Phúc Kiến, lửa tàn Chiết Giang”, Kim Trọng thi đỗ, được bổ làm quan ở Châu Dương, tiện đường gần Hàng Châu là nơi trước đây Từ Hải đóng nên đi tìm Kiều và cảnh đoàn viên đã diễn ra.

Một du khách đến từ Việt Nam lưu lại khoảnh khắc ở Hàng Châu.

Dọc đường chúng tôi về Bắc Kinh đã không còn nhìn thấy cảnh “Ngọn triều non bạc trùng trùng” của Tiền Đường bởi cây cầu bắc qua sông đang sửa, chúng tôi phải qua sông bằng con đường hầm hiện đại dài 20 km được đào xuyên dưới lòng sông. Dù không nhìn thấy mặt sông Tiền Đường gắn với số phận nàng Kiều trong tác phẩm của Nguyễn Du nhưng tôi hiểu, những đau thương khổ ải gắn với thân phận người phụ nữ trong xã hội xưa đã qua lâu rồi. Với nhiều người hôm nay, con sông Tiền Đường đơn giản chỉ gắn với một địa danh hiện đại ở Hàng Châu. Một thế giới hoà bình, thịnh vượng và phát triển đã mang đến hạnh phúc cho toàn nhân loại, trong đó có những người phụ nữ. Những cô gái trẻ, những phụ nữ trung tuổi hôm nay chúng tôi gặp trong thành cổ Ô Trấn, công viên Tống Thành, quảng trường Thiên An Môn, Di hoà viên… đã thuê những bộ trang phục cổ đến chụp ảnh, check-in như một cách trở về quá khứ, làm đẹp thêm di sản văn hoá.

Các cô gái Trung Quốc diện trang phục truyền thống tại các di tích.

Vì thời gian hạn hẹp, chúng tôi không đến được 3 địa danh trong 3 bài thơ còn lại của Nguyễn Du nơi này. Trước lúc trở về Việt Nam, tôi cứ ao ước: giá như tại địa danh Hàng Châu này, có một bài thơ của Nguyễn Du được khắc nên, hoặc ít ra trong lời giới thiệu của các hướng dẫn viên Việt Nam và Trung Quốc, có được vài dòng tiểu sử nhắc đến cảnh 1 năm đi sứ của Nguyễn Du và 4 bài thơ, nhất là “Độc tiểu Thanh ký”. Giá như nhiều người ở Hàng Châu không nhầm lẫn giữa nàng Tiểu Thanh và nàng Kiều; giá như những sáng tạo của Nguyễn Du trong Truyện Kiều mà thế giới ca ngợi được phổ biến rộng rãi tại đây… thì chắc chắn, những chuyến tham quan của du khách Việt Nam đến Hàng Châu sẽ còn thú vị hơn nhiều.