Bức ảnh mang về 5 tỷ đồng với khoảnh khắc khiến cả thế giới lặng người

Bức ảnh nhận giải thưởng 5,1 tỷ đồng

Tác phẩm mang tên "Under the Same Sky" (tạm dịch: Dưới cùng một bầu trời) của nhiếp ảnh gia Pinu Rahman - người Bangladesh - vừa giành giải thưởng cao nhất tại giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (HIPA) lần thứ 15 được tổ chức tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bức ảnh ghi lại cảnh 5 thành viên trong một gia đình nằm sát bên nhau trên nền căn nhà bị cháy.

Bên trong những bức tường bê tông vẫn còn đứng vững. Xung quanh họ là những tấm tôn méo mó, mảnh vỡ cháy đen và dấu tích của những căn nhà lân cận bị ngọn lửa thiêu rụi. Một vài vật dụng được cứu lại nằm gọn bên cạnh.

Bức ảnh chạm tới trái tim của hàng triệu người trên thế giới (Ảnh: Pinu Rahman).

Khoảnh khắc ấy được ghi lại vào sáng 26/11/2025 sau vụ hỏa hoạn lớn xảy ra khoảng 17h20 ngày 25/11 tại Korail. Đây vốn là một trong những khu dân cư tự phát đông đúc nhất Dhaka ở thủ đô Bangladesh.

Đám cháy lan nhanh qua những con ngõ hẹp với hàng nghìn căn nhà dựng bằng tôn, tre và gỗ, phá hủy khoảng 1.500 ngôi nhà, khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh mất nơi ở.

Giữa khung cảnh ngổn ngang sau hỏa hoạn, gia đình 5 người vẫn nằm bên nhau trong khoảng không gian duy nhất còn có thể trú lại. Họ mất đi mái nhà, nhưng vẫn có nhau.

Bức ảnh được chụp bằng máy bay không người lái DJI Mavic 3 Pro. Từ góc nhìn trên cao, tác giả không chỉ ghi lại hậu quả của một vụ cháy lớn mà còn khắc họa tình cảnh của những người dân mất nhà cửa, phải tìm cách xoay xở giữa đống đổ nát.

Hình ảnh gia đình cùng vượt qua nghịch cảnh, trong đó tình thân trở thành điểm tựa giữa mất mát, được ban giám khảo đánh giá cao và lựa chọn trao giải thưởng lớn nhất của mùa giải năm nay.

Tác giả là nhiếp ảnh gia tự học, làm việc trong lĩnh vực ngân hàng

Với tác phẩm "Under the Same Sky", Pinu Rahman trở thành chủ nhân giải thưởng cao nhất của HIPA năm nay, nhận phần thưởng 200.000 USD (khoảng 5,1 tỷ đồng).

Ít người biết rằng, nhiếp ảnh không phải công việc chính của Pinu Rahman. Hiện anh giữ vị trí trợ lý tổng giám đốc tại Rupali Bank PLC - một ngân hàng thương mại thuộc sở hữu nhà nước ở Bangladesh.

Anh Pinu sinh ra tại Pirojpur, một thị trấn nhỏ thuộc vùng Barisal. Anh hiện sinh sống và làm việc tại Dhaka. Pinu tốt nghiệp đại học và sau đại học chuyên ngành Thực vật học tại Đại học Dhaka, sau đó tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Khulna.

Chủ nhân của bức ảnh nhận về phần thưởng 5,1 tỷ đồng (Ảnh: Digital Camera World).

Chia sẻ về bản thân, anh cho biết mình là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Anh luôn xem nhiếp ảnh là hành trình học hỏi và thực hành không ngừng.

Niềm đam mê này bắt đầu khoảng năm 2012 khi anh lần đầu cầm máy ảnh với mong muốn ghi lại những khoảnh khắc có ý nghĩa. Từ sự tò mò ban đầu, nhiếp ảnh dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống.

Dù công việc ngân hàng và nhiếp ảnh thuộc hai lĩnh vực khác nhau, Pinu cho biết môi trường công sở giúp bản thân rèn luyện tính kỷ luật, sự tập trung, trong khi nhiếp ảnh mở ra cơ hội khám phá và thể hiện vẻ đẹp ẩn giấu trong những điều bình dị.

Hiện anh chủ yếu theo đuổi nhiếp ảnh đời sống và du lịch, hướng ống kính tới những câu chuyện thường ngày, các vấn đề xã hội, thảm họa và biến đổi môi trường.

Theo quan niệm của anh, nhiếp ảnh là hành trình tìm kiếm những điều phi thường trong những khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình thường, qua đó ghi lại cảm xúc và câu chuyện có thể bị bỏ qua trong cuộc sống.

Bên cạnh công việc tại ngân hàng, anh còn hoạt động với vai trò phóng viên ảnh tự do. Đến nay, anh nhận hơn 80 giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, đồng thời tham gia làm giám khảo tại một số cuộc thi.

Cuộc thi nhiếp ảnh có tổng giải thưởng 1 triệu USD

HIPA được xem là một trong những cuộc thi nhiếp ảnh có giá trị giải thưởng lớn nhất thế giới. Tổng giá trị giải thưởng của mùa thi năm nay lên tới 1 triệu USD.

Đáng chú ý, giải thưởng cao nhất không giới hạn ở một hạng mục cụ thể mà được lựa chọn từ tất cả các hạng mục dự thi.

Tác phẩm của Pinu Rahman đã thuyết phục ban giám khảo nhờ cách thể hiện chủ đề gia đình thông qua câu chuyện về mất mát, sự gắn kết và sức mạnh con người trước nghịch cảnh.

Mùa giải thứ 15 của HIPA lấy chủ đề "Family" (Gia đình), hưởng ứng định hướng của Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan về việc chọn năm 2026 là "Năm của Gia đình".

Theo ông Ali Bin Thalith - Tổng thư ký HIPA - sáng kiến này nhằm củng cố sự gắn kết giữa các thành viên, hỗ trợ ổn định xã hội và bồi đắp những giá trị gia đình truyền thống cho thế hệ tương lai.

Ngoài giải thưởng lớn dành cho Pinu Rahman, ban tổ chức còn vinh danh nhiều cá nhân ở các hạng mục khác.