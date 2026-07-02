Hậu trường bức ảnh 12 triệu like trên trang của Ronaldo

Khi vừa hạ cánh xuống Mexico từ Houston hôm 25/6, Edmund Wong, nhiếp ảnh gia tự do người Singapore, nhận được tin nhắn từ bạn bè kèm ảnh chụp màn hình bài đăng mới nhất của Cristiano Ronaldo. Ngôi sao Bồ Đào Nha đăng khoảnh khắc do Wong chụp, trong đó anh ăn mừng cuồng nhiệt cùng đồng đội sau khi ghi bàn giúp Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0 tại World Cup 2026.

Bài đăng trên Instagram thu hút hơn 12 triệu lượt thích nhưng không ghi tên tác giả.

"Là một người hâm mộ, tôi vui khi Ronaldo thích bức ảnh của mình. Nhưng với tư cách người làm truyền thông, tôi muốn được ghi nhận xứng đáng", Wong nói.

Nhiếp ảnh gia Singapore sau đó nhắn tin tới trang cá nhân của Ronaldo. Cùng lúc, anh đăng video hậu trường khoảnh khắc chụp bức ảnh kèm lời nói vui: "Chúng ta hãy bàn về điều khoản sử dụng và thanh toán nhé?".

Video thu hút hơn 21 triệu lượt xem. Nhiều người hâm mộ cũng vào bài đăng của Ronaldo kêu gọi ghi công cho nhiếp ảnh gia.

Không lâu sau, đội ngũ của Ronaldo liên hệ với Wong. "Họ nói Ronaldo thực sự thích bức ảnh", Wong kể.

Bức ảnh của Edmund Wong đăng trên trang Instagram của Ronaldo.

Tác giả bức ảnh cho biết, ban đầu ê-kíp dự định sử dụng hình ảnh từ các nhiếp ảnh gia của đội tuyển. Tuy nhiên, một thành viên trong nhóm giới thiệu bức ảnh của anh và Ronaldo quyết định chọn. Hai bên sau đó thống nhất bổ sung tên tài khoản Instagram của Wong vào bài đăng và giải quyết các vấn đề quyền sử dụng hình ảnh.

Đây là thành quả lớn nhất trong sự nghiệp của nhiếp ảnh gia 30 tuổi, nhưng cũng là kết quả của nhiều năm theo đuổi đam mê.

Wong yêu bóng đá từ nhỏ và từng học nhiếp ảnh tại Ngee Ann Polytechnic nhưng không thành công. Năm 2018, khi các CLB hàng đầu như Arsenal, Paris Saint-Germain và Atletico Madrid đến Singapore tham dự International Champions Cup, anh nhận ra có thể kết hợp hai niềm đam mê của bản thân. Năm 2022, anh quyết định theo đuổi nhiếp ảnh thể thao chuyên nghiệp và cộng tác tại nhiều giải đấu trong khu vực.

Năm nay, anh được FIFA cấp phép tác nghiệp tại World Cup. Trong trận Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan, Wong đứng ở khu vực dành cho báo chí trên khán đài. Khi Ronaldo ghi bàn và chạy đến ăn mừng, anh hướng ống kính về phía tiền đạo này.

"Bức ảnh kể một câu chuyện. Nó cho thấy sự ủng hộ mà Ronaldo nhận được từ đồng đội và niềm tin họ dành cho anh ấy", Wong nói.

Trong suốt giải đấu, Wong liên tục di chuyển giữa các thành phố theo lịch thi đấu. Mỗi trận đều phải xin giấy phép tác nghiệp riêng và việc có được chấp thuận ở các vòng tiếp theo hay không phụ thuộc vào quá trình xét duyệt của FIFA. Vì vậy, anh không đặt mục tiêu quá xa.

"Giống như các cầu thủ trên sân, tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo", Wong nói.

Theo Straitimes, CNA