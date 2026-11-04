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Trở về nhà sau 28 năm đi bộ vòng quanh thế giới

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Ngày rời nhà để đi bộ quanh thế giới, Karl Bushby còn là chàng trai trẻ và sau 28 năm, ông trở về với mái tóc bạc ở tuổi 57 khi đã hoàn thành hành trình.

Karl Bushby, cựu lính dù người Anh, ôm lấy mẹ trong nước mắt khi trở về nhà ở thành phố Hull, miền bắc nước Anh, ngày 2/11, kết thúc hành trình đi bộ vòng quanh thế giới kéo dài 28 năm.

"Con đã đi đâu vậy?", bà Angela hỏi khi thấy con trai xuất hiện trước hiên nhà, trang trí bằng tấm băng rôn "Chào mừng con trai trở về". Đó cũng là ngôi nhà Karl rời đi năm 1998.

Ngày 1/11/1998, Karl khởi hành từ Punta Arenas, Chile, bắt đầu hành trình dài khoảng 50.000 km qua 4 châu lục và 30 quốc gia. Ông vượt eo biển Bering trên những lớp băng trôi, bơi qua biển Caspi và eo biển Manche, kiên quyết không sử dụng thuyền, máy bay hay phương tiện giao thông trong chuyến đi.

Karl gặp lại mẹ sau nhiều năm xa cách. Ảnh: AP
Karl gặp lại mẹ sau nhiều năm xa cách. Ảnh: AP

Hành trình dự kiến kéo dài 5 năm cuối cùng mất 28 năm vì nhiều trở ngại. Khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến nguồn tài trợ cạn kiệt, đại dịch Covid-19 làm chuyến đi gián đoạn, trong khi thủ tục thị thực và nhập cảnh khiến ông nhiều lần phải chờ đợi.

Một trong những chặng đường nguy hiểm nhất là lần vượt eo biển Bering dài 90 km năm 2006 cùng nhà thám hiểm Mỹ Dimitry Kieffer. Hai người đối mặt với gấu Bắc Cực, suýt chết khi rơi xuống vùng nước đóng băng và mất gần hết hành lý vì xe trượt tuyết chìm xuống biển. Sau đó, họ còn bị bắt giữ vì nhập cảnh Nga trái phép.

Bushby mất gần 10 năm để đi qua lãnh thổ Nga, một phần nguyên nhân đến từ thời tiết khắc nghiệt, nhiều nơi chỉ có thể đi lại vài tháng mỗi năm.

Trong ngày cuối cùng của hành trình, Karl đẩy chiếc xe kéo của mình đến Tòa thị chính Hull, nơi đông đảo người dân chờ đón. Ông nói lời xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.

Karl cùng chiếc xe kéo chở toàn bộ đồ đạc của ông trong hành trình đi bộ 28 năm đi qua khu vực tòa thị chính thành phố Hull hôm 2/11. Ảnh: AP
Karl cùng chiếc xe kéo chở toàn bộ đồ đạc của ông trong hành trình đi bộ 28 năm đi qua khu vực tòa thị chính thành phố Hull hôm 2/11. Ảnh: AP

Khi rời nhà ở tuổi 29, Bushby tự nhận mình trông như một cậu bé 10 tuổi. Sau 28 năm, ông trở về ở tuổi 57, tóc bạc, già dặn hơn nhưng có thêm nhiều kiến thức về thế giới.

Ý tưởng đi bộ vòng quanh thế giới đến với Bushby sau khi cha ông, một cựu quân nhân, gửi tấm thiệp sinh nhật vào giữa những năm 1990, đề cập khả năng đi bộ từ London đến Washington D.C. qua eo biển Bering.

"Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không tưởng tượng được nó sẽ mất 28 năm", ông nói và bày tỏ sự biết ơn với những người xa lạ đã giúp đỡ mình suốt hành trình.

Trong suốt hành trình, Karl vẫn có những lần đoàn tụ với gia đình. Tháng trước, sau khi vượt eo biển Manche, ông được bố và các anh em đón tại bãi biển Dover. Ông cũng gặp lại con trai Adam, 36 tuổi, và lần đầu tiên gặp cháu gái 12 tuổi.

Tuy nhiên, ông đã không gặp mẹ suốt 10 năm nên cuộc đoàn tụ tại Hull càng thêm xúc động. Karl cho biết đã sốc khi thấy mẹ vì bà đã thay đổi nhiều trong những năm qua.

Karl trò chuyện với đám đông người hâm mộ hôm 2/11. Ảnh: AP
Karl trò chuyện với đám đông người hâm mộ hôm 2/11. Ảnh: AP

Kết thúc hành trình cũng khiến Karl lo lắng về cuộc sống phía trước. Ông chưa biết sẽ làm gì tiếp theo hay thích nghi ra sao khi trở lại sống trong căn phòng dưới tầng hầm nhà mẹ. Trước mắt, nhà thám hiểm có 6 buổi diễn thuyết trong hai tháng tới, dự kiến hoàn thành phần tiếp theo của hồi ký Giant Steps và tham gia bộ phim tài liệu do nhà làm phim Đức Werner Herzog thực hiện.

"Cách duy nhất để vượt qua cảm giác hụt hẫng sau chuyến đi là tìm một sứ mệnh, niềm đam mê mới và bắt tay vào làm việc", ông nói.

Theo vnexpress.net
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#đi bộ vòng quanh thế giới #du lịch thế giới

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